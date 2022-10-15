У Зеленского «синдром ФАУ-2»

Украинцы – это неисправимые мечтатели Фото: REUTERS

Украинцы – это неисправимые мечтатели. Изо дня в день с раннего утра и до поздней ночи, а говорят, что даже и во сне, они неустанно мечтают. Многопланово и разносторонне, но только об одном – как они будут побеждать и убивать москалей. Физически – вспарывать животы беременным, скармливать русских младенцев бродячим собакам, отрубать головы мужчинам. И технически – уничтожая российских военных и технику пачками и гроздьями.

Причем, они свято верят, что вот сейчас им, наконец-то, поставят такую "вундерваффлю" (производное от "вундер-ваффе" – чудо-оружие), которая уничтожит им всех москалей. Помнится, первоначально на эту роль в Киеве планировали "святые" "Джавелины". Но они не оправдали себя. Капризная техника, требующая особых условий эксплуатации, особых условий хранения и частенько отказывающая, оказалась вовсе не панацеей.

Разочаровавшись в "Джавелинах", украинцы возложили все свои надежды на "Байрактары" – турецкие беспилотники, которые, согласно их метам и надеждам, должны были обрушиться с небес на головы российским военным. Но продукция турецкого автопрома тоже не оправдала их надежд. И тогда на смену "Байрактарам" вновь пришла продукция американского ВПК – на этот раз системы залпового огня "Хаймарс". Но и "Хаймарсы" тоже оказались не чудо-оружием. Более того, Минобороны регулярно отчитывается то об уничтожении складов, где хранятся ракеты к ним, то самих установок.

Причем, каждый раз озвучивает эти новые мечты о новом чудо-оружии кто-нибудь из Офиса президента Украины: то Арестович, то Подоляк, то министр обороны Резников, то еще кто-либо из украинских ВИПов.

Теперь у бандеровцев новая игрушка. Они мечтают о немецких танках "Леопард-2". Постоянные требования Киевом "Леопардов" у Берлина уже вышли за все пределы разумного настолько, что даже у привыкших ко всему (в том числе, и к теперь уже экс-послу Украины в Киеве Андрею Мельнику) немцев не выдержали нервы.

- Я бы назвал это синдромом "Фау-2", будто это чудо-оружие магически приводит к тому, что все проблемы просто сами собой исчезнут, - оценил украинские просьбы о поставках немецких танков "Леопард-2" глава администрации канцлера ФРГ Олафа Шольца Вольфганг Шмидт. – Однако это не так.

Да уж, точное сравнение с Гитлером, который в горячечном наркотическом бреду до последнего момента бредил "чудо-оружием", которое в его мечтах должно было разметать "большевистские орды" и спасти нацистскую Германию от неминуемого краха.

Примечательно, что ответственный немецкий чиновник в правительстве Шольца, который курирует спецслужбы ФРГ, сам по собственной инициативе сравнил верхушку украинской власти с окружением Адольфа Гитлера. Ведь эта святая вера в "вундерваффе" была той самой мечтой, которую Геббельс с подачи Гитлера ежедневно скармливал немцам, начиная с того момента, когда Красная армия погнала немецких фашистов с советской земли и до последнего мгновения агонии Третьего рейха.

Что называется, навевает прямые ассоциации. Теперь уже и самым умным немцам.

И вряд ли может быть иначе. Потому что если что-то действует, как нацист, кричит, как нацист, врет, как нацист, и мечтает, как нацист, то именно нацистом это что-то и является.

P.S. Это не говоря уже о том, что практическое применение западных вооружений в ходе российской спецоперации на Украине выявило весьма много уязвимых мест у поставленной в Незалежную западной техники, что существенно снизило их привлекательность на рынке. Немцам еще не хватало, чтобы их "Леопарды" оконфузились на Украине вслед за "Байрактарами".