В России больше не поет и не ведет дела: Ани Лорак собралась в Европу

Компания ООО "Ани Лорак Продакшн", которая с 2015 года занималась организацией концертов, выпуском песен и клипов, окончательно закрыта Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ани Лорак, которая более 10 лет живет в России, с началом спецоперации, как и многие украинские звезды, оказалась меж двух огней. Однако, вместо того, чтобы сделать выбор, артистка ушла в режим тишины: пропала из соцсетей, перестала давать концерты, ни разу не высказалась о спецоперации. Хотя в родных Черновцах, да и во всей остальной Незалежной, ее давно уже не ждут: это наглядно продемонстрировал демонтаж именной звезды Лорак на Аллее звезд.

Между тем, спустя несколько месяцев певица все же вернулась к гастрольной деятельности: судя по информации на официальном сайте, на конец октября - начало ноября у нее запланирован тур по Германии. Что до выступлений в России - они пока под большим вопросом.

Вот и бизнес в нашей стране артистка сворачивает. Как выяснил сайт KP.RU, ее многострадальная компания ООО "Ани Лорак Продакшн", которая с 2015 года занималась организацией концертов, выпуском песен и клипов, окончательно закрыта: 11 октября налоговая служба ликвидировала фирму. В свое время она приносила неплохой доход - до 40 млн рублей в год, однако, с весны-2021 организацию то и дело штормило после секс-скандала с Константином Меладзе.

Тогда, напомним, Ани дала нашумевшее интервью, в котором намекнула на домогательства продюсера. Совпадение или нет, но вскоре Налоговая вплотную взялась за артистку: уличила в недостоверности адреса, заблокировала счета... Год назад Лорак все-таки смогла отстоять свое детище, но, как видно, ненадолго: фирму закрыли из-за "недостоверных сведений". При этом, по словам юристов, сохранить компанию в таких случаях более, чем реально: все нестыковки с юридическим адресом легко устранимы. Но, похоже, певице это не нужно...

Впрочем, это не значит, что Ани Лорак полностью прекратила зарабатывать в России. Она по-прежнему числится индивидуальным предпринимателем, а значит, возможности для заработка еще остались.