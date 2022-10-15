Умершие все слышат на том свете: ученые обнародовали сенсационное исследование

Если человек не отвечает, это не значит, что он ничего не слышит. Фото: Shutterstock

Канадские неврологи из Университета Британской Колумбии (University of British Columbia) подтвердили британской газете Mirror, что люди, уходящие на тот свет, не теряют слух до последнего вздоха, до последнего удара сердца, и, похоже, что слышат еще какое-то время после этого.

- Родным и близким есть смысл оставаться с умирающими до самого конца – что-то говорить им, прощаться .., - полагает Элизабет Блудон (Elizabeth Blundon) из отделения психологии (Department of Psychology) – одна из участниц исследований, в ходе которых и были получены сенсационные результаты. Впервые они были опубликованы в журнале Nature два года назад.

Медики упросили помочь им безнадежно больных пациентов одного из хосписов (St. John Hospice). Добровольцами согласились стать многие, находившиеся еще в здравом уме. Сделали вывод, что задержаться подольше на этом свете у них уже не получится. А чуть развлечься напоследок удастся.

От несчастных требовалось немного: умирать в шапочке с электродами. Что они и делали.

Смертникам, еще не потерявшим сознание, и здоровым людям из контрольной группы ученые заводили простенькие мелодии, меняя их тон. Электроды фиксировали, как реагирует на это мозг. А он реагировал определенным образом. Что свидетельствовало о том, что аудио восприятие работает.

Мозг здоровых людей, больных, коматозных и только что скончавшихся, реагирует на звуковые раздражители примерно одинаково.

Ту же «музыкальную программу» транслировали тем же безнадежно больным пациентам чуть позднее. Сначала тогда, когда они уже стояли на пороге того света – находились в бессознательном состоянии без видимых признаков жизни и в конце концов, сразу после смерти. Реакция их мозга «после» мало, чем отличалась от той, которую демонстрировала контрольная группа и группа умирающих «до». Мало того, что в мозгу наблюдалась активность, её кривые почти совпадали. Вплоть до самой смерти и несколько секунд после. Из чего ученые и сделали вывод о том, что умирающие всё слышат, а какие-то звуки проникают, что называется, даже на тот свет.

Понимают ли отправившиеся в последний путь то, что им говорят? Ученые и такого не исключают. Но признаются, что пока не нашли строгих научных способов это проверить.

Ближайшая цель исследователей определить, как долго сохраняется способность осязать. Вполне может статься, что умирающие не только всё слышат, но и ощущают прикосновения. Например, чувствуют, что их держат за руку.

КСТАТИ, О ЧУВСТВАХ

Люди, потерявшие обоняние, рискуют уйти из жизни в ближайшие 5 лет. Ученые из Университета Чикаго (University of Chicago) обследовали более трех тысяч пожилых мужчин и женщин в возрасте от 57 до 85 лет. Им предлагали различить и назвать пять ароматов, которыми были пропитаны специальные палочки, напоминавшие фломастеры. Они пахли мятой, рыбой, апельсином, розой и кожей.

Ослабление обоняния, увы, не сулит долгой жизни. Фото: Shutterstock

Большинство обследованных верно распознавали все запахи. Примерно 20 процентов затруднялись - узнавали по два-три запаха из пяти. Это средний показатель. Около 4 процентов едва унюхивали один запах. И чуть больше процента, проходивших тест на обоняние, вообще ничего не чувствовали.

Через 5 лет ученые вновь обратились к тем же пациентам. К этому времени умерли 430 человек. И оказалось, что максимальные потери, не зависимо от возраста, понесли те, у которых обоняние было серьезно нарушено. Эта – «проблемная группа» недосчиталась 39 процентов своих членов. Для сравнения, из числа людей со средними показателями смерть унесла 19 процентов, а среди тех, у кого было нормальное обоняние, скончались лишь 10 процентов.

- Конечно, сама по себе утрата обоняния не приводит к смерти, - говорит руководитель исследований профессор Джайант Пинто (Jayant M. Pinto), но сигнализирует о ее приближении, свидетельствуя о том, что в организме что-то пошло неверно.

Что именно пошло неверно, ученые пока не прояснили. Но полагают, что утрата обоняния каким-то образом связана с активностью стволовых клеток - указывает на их дефицит. А он приводит к тому, что организм теряет способность к самовосстановлению. Это и кончается смертью.

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Работу малую висок еще вершит.

Но пали руки,

И стайкою, наискосок,

Уходят запахи и звуки…

(Белла Ахмадулина, Прощание)