НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию: военный эксперт рассказал, что нас должно настораживать в них

Учения НАТО "Серебряная стрела" в Латвии, сентябрь 2022 г. Фото: REUTERS

С 17-го по 30-е октября на протяжении целых двух недель Североатлантический альянс проводит учения НАТО "Стойкий полдень". Учения не обычные, а, как заявлено, по ядерному сдерживанию. То есть учения по применению ядерного оружия, пусть и без использования настоящих ядерных боеприпасов. Об особенностях нынешних учений на Радио "КП" рассказал директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин.

- Алексей Иванович, что это за такие учения, если они плановые, то почему их так экстренно объявили, всего за несколько дней до начала?

- Надо понимать, что ядерное оружие не используется с тех пор, как американцы отбомбились по Хиросиме. И поэтому тренировки по всей процедуре его использования - от подготовки и принятия решения до конкретных действий - отрабатываются на таких военных учениях. В частности, эти военные учения проходят регулярно. Насчет названия – «полдень» и что-то такое, это все достаточно условно. Но важно здесь одно – отрабатывается процедура.

- А что нас должно настораживать именно в этих учениях?

- Первое, в них принимают участие 14 государств, среди которых есть и неядерные страны. То есть предполагается, что они будут участвовать в процедуре ядерного сдерживания, вплоть до применения ядерного оружия. В том числе и такие государства, поведение которых в последнее время настораживает, как, например, Польши. Это не просто прямое нарушение договора о нераспространении ядерного оружия, это создает уже концептуальную обеспокоенность. Это значит, что порог применения ядерного оружия существенно снижается, раз неядерные государства могут участвовать на начальных стадиях ядерного сдерживания, а дальше к ним могут подключаться уже и государства, которые эти неядерные государства могут отблагодарить ядерными боеприпасами, скажем, высокоточными бомбами, которые сейчас находятся в Европе, что, кстати, тоже является прямым нарушением договора.

И самое главное, мы не знаем, какой сценарий будущих этих учений будет. Потому что отрабатываются разные сценарии. Например, сценарий самый опасный, натовский, предполагающий нанесение воздушно-космического удара, прежде всего, силами истребителей, бомбардировщиков пятого поколения. То есть это удары с носителями ядерного оружия по наиболее важным объектам. А это основная ударная сила НАТО, которая предполагается быть задействованной в ядерном конфликте. Не ракетное оружие наземное, а те боеприпасы, у которых носитель – самолеты пятого поколения.

- И что они будут делать?

- Они будут отрабатывать схему прорыва шестисоткилометровой зоны к нашим границам, именно с помощью самолетов пятого поколения. Там будет использована и стратегическая бомбардировочная авиация США, носители крылатых ракет и ракет класса «воздух – земля». Поэтому все это совсем небезопасно, хотя НАТОвцы прекрасно понимают рискованность их учений в нынешней ситуации. Поэтому они говорят, что учения плановые, что там не будет реальных боевых частей ядерных и всякие прочие слова, которые не стоят чего-то серьезного. Плановые, внеплановые, но конкретная стратегическая обстановка над Балтикой и над северной Европой, где эти учения будут проходить, что там скрывать, напрягает. Ведь мы одновременно сейчас в Беларусь направляем свои контингенты, в том числе мы создали с Беларусью единую систему противовоздушной и противоракетной обороны. И здесь же на учениях отрабатывается схема ее прорыва.

- А как быть с желанием Польши разместить на своей территории ядерное оружие? Мы же видим, что о поставках тех же "Хаймарсов" мы узнали уже по факту? Здесь не будет такого?

- Полагаю, что американцы понимают прекрасно риски. Одно дело создавать систему противоракетной обороны, но совсем другое – размещать ядерное оружие. Да и с точки зрения военно-технической это не очень требуется. Дело в том, что перебазирование, организация хранения и контроля над ядерным оружием – это тоже процедура непростая. А поляки… Ну, сколько там сумасшедших по жизни, мы знаем, и никто не возьмет на себя гарантии сейчас контролировать это оружие на чужой территории.

- А как Вы можете оценить заявление Макрона, что если даже Россия применит тактическое ядерное оружие на Украине, то Франция не будет отвечать на это ядерным ударом?

- Как очередной бред, который очень любят нести на Западе. У них Столтенберг, этот попугай, обычно говорит глупости, но здесь еще Макрон подвязался. Хоть бы задумались на минуту, зачем нам применять тактическое ядерное оружие? Если по нам наносится удар, мы будем наносить ответный удар по центру, принимающему решение. Ситуация с кубинским кризисом похожа. Но зачем нам применять тактическое ядерное оружие на территории Украины, тем более, на своей территории, да даже на территории Польши и Германии? Не очень понятно. Это просто глупость. На самом деле это американцы хотят навязать схему, когда они смогут применить тактическое ядерное оружие с границы Польши, потому что для них это очень удобный плацдарм,

- Тем более, если учесть, что вся волна по тактическому ядерному оружию идет и нагнетается с той стороны. Спасибо, Алексей Иванович.