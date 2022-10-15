Илон Маск заявил, что продолжит оплачивать Starlink для Украины

Илон Маск. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из самых богатых людей мира, основатель и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Твиттере серию сообщений.

В первом он заявил, что человечество находится сейчас на пиковой отметке риска ядерной катастрофы за последние 60 лет.

- Было бы здорово, если однажды люди прекратят целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит почти всю жизнь на Земле. – написал он.

Затем он быстро переключился с гуманитарных проблем на собственный бизнес.

Ранее Маск с нескрываемой горечью сообщил, что его компания SpaceX из собственных средств оплачивает развертывание и работу спутниковой системы связи Starlink на Украине. И раз уж она используется преимущественно в интересах ВСУ и является заметным элементом военной помощи Киеву, попросил,, чтобы Пентагон, наконец, компенсировал эти расходы. Миллиардер описал финансовые преимущества предложенной им сделки.

- Сумма, которую просит SpaceX за преимущество на поле боя, меньше расходов на один новый GPS-спутник. – разрекламировал свой товар миллиардер, добавив, что Starlink заглушить куда сложнее, чем сигналы навигационных систем.

Сразу после этого в аккаунте Маска появился еще один твит: чертыхнувшись, бизнесмен сообщил, что будет и далее финансировать Starlink для Незалежной из своего кармана, посетовав, что другие компании получают миллиарды из бюджета.