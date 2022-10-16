Память можно развивать, однако работа должна быть ежедневной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Учеба в школе - сплошные задания и инструкции: открой, реши, повтори, напиши. За их выполнение отвечает рабочая память. Получив задачу, она шерстит долговременную память, где хранятся все накопленные человеком знания, и находит нужную информацию. У одних с этим все хорошо, и учеба идет как по маслу. У других - в одно ухо влетело, в другое вылетело.

- Если у ребенка нелады с учебой, не нужно ставить на нем крест, - советует Гаяне Курятова - преподаватель мнемотехники, участник соревнований по спортивному запоминанию, которая сейчас работает в Федерации Мнемоспорта. – Память можно развивать, однако работа должна быть ежедневной.

1. Обходись без электронного журнала

Базовая тренировка, которой многие пренебрегают, - помнить школьное расписание. Все мы сейчас привязаны к электронным календарям. В итоге даже в самой простой ситуации больше доверяем компьютеру, чем своей голове, и привычка использовать память постепенно исчезает.

2. Играй в настолки

Выбор настольных игр сейчас очень большой, в игровой форме легко развиваются полезные навыки. Можно в «Морской бой» или «Игры в слова». Можно попробовать что-то поновее. Ребятам младшего возраста нравятся МЕМО, «Носочные монстры», «Шапка-невидимка». Для школьников постарше отличным тренером станут стратегические настольные игры, в которых нужно не только помнить свои исходные данные, но и выстраивать стратегию.

3. Повторение - мать учения

Это должно стать привычкой. Прочитал одну смысловую часть параграфа, закрой глаза и постарайся вспомнить ключевые моменты. Даже если кажется, что и так все помнишь, все равно потрать пару минут. Наш мозг так устроен, что мы начинаем забывать новую информацию сразу после того, как услышим. Повторение, сделанное вовремя, помогает информации перейти в долговременную память. То есть усвоиться.

4. Рисуй схемы и картинки

Для закрепления материала заведи специальную тетрадь по каждому предмету. Выучил тему – набросай схемы или рисунки самого важного. Польза именно в том, чтобы не конспектировать словами, а творчески переработать информацию. Даже корявый рисунок запомнится лучше, чем текст. Кроме того, рисуя, ты прорабатываешь тему и по ходу понимаешь, где есть пробелы. Такие тетради очень удобны при подготовке к контрольным: вся нужная информация под рукой.

5. Делай карточки

Эффективный прием для запоминания иностранных слов. Но и для других предметов подходит. С одной стороны карточки пишешь вопрос, с другой – ответ. Последовательность - от сложного к простому, чтобы почаще повторять то, что сложнее запоминается. Нужные карточки также удобно носить с собой.

6. Узнавай больше, чем на уроке

Не зацикливайся на школьных уроках и учебниках. Информация лучше запоминается, если подключать разные источники и форматы. То есть не просто прочитать параграф по истории, но и найти видео по теме или статью, пройти тест, сходить в музей, посмотреть кино, обсудить с кем-то. Воспроизвести или применить новые знания еще и психологически важно – видишь, что у тебя память работает, и это вдохновляет.

7. Концентрируйся и отдыхай

Взрослый способен концентрироваться 25 минут, на этом основан известный в тайм-менеджменте метод помидора: работаешь 25 минут, потом перерыв 3-5 минут и т. д. Так реально больше успеваешь! Для детей время фокусирования рассчитывается по формуле: возраст плюс одна минута. То есть 14-летнему школьнику нужно через каждые четверть часа нужен небольшой отдых: перекусить, размяться. Но не сидеть в телефоне! На каждый интервал следует ставить конкретную задачу, не просто зубрить, а вникать.

ЛАЙФХАК

Как запомнить стих

Дети часто учат стихотворения, не понимая, о чем там речь. Так и до утра можно просидеть. Поэтому первым делом нужно вникнуть в суть, разобраться с непонятными словами.

Простые стихи удобно учить по строчкам: прочел одну – повторил – запомнил. Потом вторую, третью и т. д. Или сразу четверостишиями, если получается.

Осилить сложный стих поможет рисование комиксов или простых пиктограмм: одна мысль – одна картинка или символ. Потом читаем стих по наброскам, потом без них. А еще классно работает театрализация, когда пытаешься изобразить то, что произносишь. Так актеры учат роли.

КСТАТИ

Поможет ли нейрогимнастика?

- Упражнения на мелкую моторику, которые делаются обеими руками одновременно, - это про создание новых нейронных связей в мозге, - говорит Гаяне Курятова. - Память они не улучшают, но помогают сосредоточиться. Однако когда упражнение начинает получаться легко, пользы уже никакой нет: это значит, что нейронные связи уже созданы.

А вот запоминание длинных последовательностей цифр, слов - хорошее дело. Наш мозг функционирует по системе «use it or lose it» - или используешь, или теряешь. Чем больше запоминаем, тем лучше работает память.