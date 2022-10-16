Ева выпала с 7-го этажа при таинственных обстоятельствах, и чудом выжила

Еву собирали и сшивали по кускам, мало веря, что она поправится Фото: Личный архив героя публикации

В тот день в доме вдруг резко похолодало. Дикий сквозняк свистел из-под двери пятнадцатилетней Евы, которая готовилась к экзамену по русскому языку, и воинственно настроенная бабушка направилась в комнату внучки, но дверь оказалась заперта. К тому времени тело Евы уже лежало на газоне под окнами. Жизнь держалась в нем чисто номинально, будто случайно зацепившись за пуговицу. И что именно произошло с девочкой в тот мрачный день, не знает никто.

Операции длились по нескольку часов, и их было много. Еву собирали и сшивали по кускам, мало веря, что она поправится. А тем более, что сможет встать, за что-то бороться.

В полубессознательном состоянии девочка твердила что-то про "клуб смерти", рвалась кого-то спасать, плакала. А потом, вдруг как отрезало - все забыла, никогда больше ни про какой клуб не вспоминала. Видимо, в тот момент Ева окончательно и бесповоротно выбрала жизнь и начала бороться.

«Какое там бороться? Седьмой этаж…» - бурчали врачи.

Приговор был однозначный: Ева - «овощ» на всю оставшуюся жизнь. Даже сидеть не сможет. Но, как мрачно шутят циники, если пациент захотел жить, медицина бессильна. За полтора прошедших с трагедии года она сделала невероятный рывок. Инструкторы на восстановительных курсах глазам не верят. Сегодня Ева самостоятельно передвигается в активной коляске, продолжает обучение в школе и искренне верит, что обязательно сможет снова ходить.

К сожалению, одной только веры в свои силы недостаточно. Пока организм девочки еще пластичный и способен на многое, Еве необходима постоянная реабилитация. А с этим дело обстоит неважно. В родном городе девочки возможностей получить качественную реабилитацию нет. Приходится выезжать в крупные центры. Каждая такая поездка стоит огромных денег. А их-то и нет. Из-за болезни дочери маме пришлось уйти с работы, отец семью оставил давно.

Но организм девочки готов к тому, чтобы сделать очередной рывок. Реабилитологи говорят: с таким настроем шансы на то, что она пойдет сама, есть. Только вот очередной курс лечения стоит 350 тысяч. И ее уже ждут в одном из центров. Помогите девочке встать на ноги!

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