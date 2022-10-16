Что-то страшное произошло во Вселенной: На Землю обрушился рекордный поток космической радиации

Такие события происходят как на подбор невероятно далеко. Фото: NASA/Swift

Астрономы зафиксировали на небе рекордную вспышку гамма-излучения: она продолжалась несколько часов. Направление – созвездие Стрелы, которое отлично видно по вечерам. Источник находится от нас на расстоянии 1,9 миллиарда световых лет. Кажется, это далеко, но на самом деле это самый близкий гамма-инцидент, который случался за все время наблюдений.

Гамма-излучение, строго говоря, не радиация, а такой же «свет», как привычный нам видимый. Только очень жесткий. Все мы знаем, что надо опасаться ультрафиолета, особенно коротковолнового. Он в состоянии буквально сжечь человека. Жестче ультрафиолета – рентгеновские лучи (в рентгеновских аппаратах применяют ничтожные дозы, и то слишком часто эту процедуру лучше не делать). Так вот, гамма-лучи еще злее рентгеновских.

К счастью, атмосфера полностью блокирует от нас и коротковолновой ультрафиолет, и рентгеновские, и гамма-лучи. Но событие, которое произошло в созвездии Стрелы, заставляет задуматься, насколько хватит этой защиты. Случись такая вспышка в нашей Галактике, Землю бы выжгло.

Эта конкретная вспышка была в 18 раз ярче, чем предыдущий гамма-рекорд. Фото: NASA/Swift

Но такие события почему-то происходят как на подбор невероятно далеко. Считается, что гамма-всплески вызывают сверхновые звезды. Они коллапсируют (быстро сжимаются) в черную дыру, высвобождая энергию в виде гамма-лучей. Но в таком случае гамма всплески должны быть и недалеко от нас, ведь сверхновая может вспыхнуть везде. Видимо, события, которые вызывают такие вспышки, были характерны для молодой Вселенной. Ведь, заглядывая на 1,9 миллиарда световых лет от нас, мы настолько же лет погружаемся в прошлое. Это хорошо: в нашей, современной, устойчивой Вселенной таких взрывов быть не может. Вне зависимости от того, что их вызывает.

Эта конкретная вспышка была в 18 раз ярче, чем предыдущий гамма-рекорд. Но дело не только в яркости, а в ее жесткости. К нам прибыла невероятно мощная энергия. Энергию гамма-излучения измеряют в электрон-вольтах, и, к сожалению, у нас нет бытового опыта, чтобы с чем-то эти электрон-вольты сравнить, цифру прочувствовать. Тем не менее, я ее назову: 18 тэра электро-вольт. Оказаться под таким потоком – все равно, что свалиться в доменную печь.

А как же космонавты, ведь их атмосфера не защищает? Все-таки гамма-лучи – это «свет». Стенки корабля его блокируют. Конечно, косвенно их здоровье страдает от подобных инцидентов. Но, поскольку мы видим, что многие космонавты живут долго и счастливо, видимо, наши организмы как-то защищены от космических вторжений.

КСТАТИ

Вопреки сказанному, под потоком гамма-лучей можно оказаться и на Земле. Недавно стало известно, что источником гамма-вспышек являются молнии. Пока непонятно, как относительно холодная плазма в молниях порождает такие энергии. Конечно, это слабые выбросы, и нам опаснее удар электричества, чем гамма-лучи. А с рентгеновским излучением вы сталкиваетесь всякий раз, как разматываете скотч. Расщепляясь, лента создает мощное электричество, которое излучает в рентгеновском диапазоне. Скотч тоже безопасен, потоки крайне слабые.