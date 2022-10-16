Врач-фитотерапевт назвала лучшие лекарственные сборы, помогающие при стрессе

Часто организм привыкает к лекарственной терапии, и она перестает действовать так же хорошо, как в первые дни, поэтому могут помочь травы Фото: Shutterstock

Когда перепробованы все средства из аптеки, уже не помогают таблетки и сиропы, попробуйте травы от бессонницы и для успокоения нервной системы.

- Часто организм человека привыкает к лекарственной терапии, и она перестает действовать так же хорошо, как в первые дни, поэтому могут помочь травы. Но важно соблюдать пропорции и дозы, использовать всегда только свежезаваренный сбор, - говорит Елена Корсун, к.м.н. врач-фитотерапевт, заведующий кафедрой фитотерапии РУДН, руководитель учебно-оздоровительного центра при НАНМ. – Безусловно, вы можете попробовать уже готовые сборы, которые продают в аптеках, как правило, эти сборы составлены еще по советским рецептам и очень выручают до сих пор. И перед началом лечения травами желательно получить консультацию врача-фитотерапевта, который сможет составить индивидуальный сбор, учесть анамнез, сопутствующие заболевания и принимаемые препараты.

Все нижеперечисленные сборы нужно готовить как настои, то есть измельчить до частиц размером менее 1 см и залить кипятком, настаивать 20 минут на водяной бане или 5 минут на очень медленном огне, не доводя до кипения. Затем отжать сквозь марлю, принимать успокаивающие и снотворные сборы после 19.00 из расчета 1 чайная или столовая ложка на 200 мл кипятка.

Успокаивающий сбор

4 части* плодов боярышника,

по 3 части цветков календулы и листьев иван-чая,

по две части листьев мяты, цветков лабазника и корневищ с корнями валерианы,

по одной части травы пустырника, зверобоя, донника лекарственного.

* Имеется в виду чайная или столовая ложка или колпачок из-под лекарств (кому что удобно). Главное — соблюдать пропорции.

Этот сбор согревает, снимает напряжение и тревожность, уменьшает спазм сосудов, поддерживает пищеварение, улучшает состав желчи, улучшает кровоснабжение сердца и головного мозга.

Снотворный сбор

4 части плодов боярышника,

по 3 части травы зюзника, корней валерианы, травы репешка,

по 2 части травы душицы, донника, мяты,

1 часть травы пустырника.

Этот сбор расслабляет, дает утешение, поддерживает работу сердца ночью, особенно при стенокардии и нарушениях ритма, препятствует венозному застою крови, повышению артериального давления и тромбообразованию, уменьшает головные боли. Принимать за 2 часа до сна.

Сосудистый сбор, помогающий снять спазм у людей с нормальным или повышенным артериальным давлением:

3 части календулы,

по 1 части мяты, майорана, базилика, шалфея, душицы, чабреца, розмарина.

Уменьшает тревожность, подавленность, способствует восстановлению нервной и пищеварительной системы после стресса.

Принимать в течение дня после еды.

Сосудистый сбор, помогающий снять спазм у людей с пониженным артериальным давлением

4 части плодов боярышника плоды,

по 2 части мелиссы, цветов календулы, хвои (ели или сосны),

по 1 части донника, душицы, чабреца, пустырника, иван-чая.

Поддерживает нормальный тонус сосудов и сердечный выброс, предупреждает психо-эмоциональное истощение при нагрузках. Принимать в течение дня после еды.

От сердцебиения и для поддержания сердца в стрессовый период

5 частей плодов боярышника,

3 части лабазника, мелиссы,

по 2 части календулы, листа земляники, плодов тмина или фенхеля, корневищ девясила, валерианы,

по 1 части донника, шалфея, пустырника.

Принимать в течение дня после еды или на ночь.

Предупреждает ишемические и гипоксические повреждения сердца, повышение артериального давления, сердцебиение и отеки, расширяет сосуды сердца при спазме, препятствует развитию атеросклероза сосудов, оказывает общеукрепляющее действие на нервную и пищеварительную систему, уменьшает усталость.

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