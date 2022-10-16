Минобороны России сообщило о ликвидации новых целей на Украине

Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

На прошедшем брифинге Минобороны заявлено об уничтожении за минувшие сутки высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ряда объектов военного управления и системы энергетики Украины.

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что ударами авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены: пять складов, три пункта управления ВСУ, 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 141-м районе, сбиты 11 беспилотников, 8 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Каховка и Антоновка Херсонской области.

Представитель Минобороны также перечислил число потерь среди украинских военнослужащих по районам проведение специальной операции: «на Купянском направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, на Краснолиманском более 20, на Запорожском более 40, на Николаево-Криворожском более 350 украинских военнослужащих».

ВСУ потеряло за сутки около сотни единиц боевой техники: танков, бротранспортеров и бронемашин различного назначения.

«Ударами российских беспилотных летательных аппаратов уничтожены четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ «Зоопарк» и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36», - подчеркнул успех беспилотной авиации Конашенков.

Фото: МО РФ

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

323 - самолета.

161 - вертолет.

2247 - беспилотных летательных аппаратов.

380 - зенитных ракетных комплексов.

5830 - танков и других боевых бронированных машин.

870 - боевых машин реактивной системы залпового огня.

3480 - орудий полевой артиллерии и минометов.

6595 - единиц специальной военной автомобильной техники.