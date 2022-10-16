Скончался Олег Попцов - легенда российского телевидения, основатель ВГТРК

В молодости Олег Попцов собирался работать по специальности: отправиться куда-нибудь в Сибирь и там всерьез заниматься лесом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олег Попцов пришел в журналистику окольными путями. В 50-е годы он учился в ленинградской Лесотехнической академии (и получил диплом по специальности «инженер лесного хозяйства»). Но уже студентом начал выпускать стенгазеты «Сачок» и «Баня». «Сачок», по его словам, занимал довольно большой участок стены - он был длиной в 35 метров, к нему сбегались сотни студентов. А еще Олег выпускал сатирические миниатюры на сцене. И за все это схлопотал два выговора по партийной линии (даже само название «Сачок» буквально взбесило руководство).

Вообще-то в молодости Попцов собирался работать по специальности: отправиться куда-нибудь в Сибирь и там всерьез заниматься лесом. Но, несмотря на выговоры, ему предложили стать сначала секретарем комитета комсомола вуза. А затем - инструктором обкома комсомола. А затем - секретарем ленинградского обкома… Когда ему было чуть за 30, он уже работал в Москве, в ЦК ВЛКСМ.

Но там ему было не очень интересно, и он ушел. Стал главным редактором журнала «Сельская молодежь», в котором проработал четверть века, сделав его одним из самых популярных в стране. Секрет успеха был не так уж и сложен. Во-первых, у журнала было приложение, выпускались приключенческие книги, в том числе западных авторов. А во-вторых и в главных, Попцов публиковал в «Сельской молодежи» очень интересных авторов: Василия Шукшина, Виктора Астафьева, Василия Белова, Василя Быкова, даже опального Варлама Шаламова. Кроме того, Попцов не боялся затрагивать в журнале самые острые темы. В результате «Сельской молодежью» был крайне недоволен Михаил Суслов - второй человек в стране после Брежнева; он считал журнал практически антисоветским. Однако должность свою Попцов сохранял вплоть до 1990 года.

Тогда в его судьбе начались перемены. Он стал заместителем сверхпопулярной газеты «Московские новости», потом - народным депутатом, членом парламентского комитета по СМИ… В интервью Олег Максимович вспоминал, что Борис Ельцин в те времена предлагал ему самые разные должности: то главы своей пресс-службы, то министра печати, то министра культуры. Попцов отказывался от всего. Но потом сам предложил создать Российскую телерадиокомпанию, как альтернативу Гостелерадио, и в итоге сам ее возглавил. Вскоре она стала известна всем под аббревиатурой ВГТРК.

«Не знаю, плохо это или хорошо, но я вырастил Сванидзе; плохо или хорошо, но я вырастил Доренко. Они все прошли через меня, я их всех поднимал» - рассказывал несколько лет назад в интервью Попцов. Он возглавлял ВГТРК в самые драматичный период. И путч 1991-го, и «черный октябрь» 1993-го (когда с огромным трудом удалось организовать вещание из запасных студий), и чеченская война - все это пришлось на его время. Именно из-за своей позиции по Чечне он в 1996-м и был вынужден оставить руководство ВГТРК…

Потом была работа на канале «ТВ Центр» (ныне - ТВЦ). Еще Олег Максимович выпустил несколько книг. Много лет был советником гендиректора ВГТРК Олега Добродеева. Стал Президентом Евразийской академии телевидения и радио. Давал много интервью, в которых рассказывал замечательные истории - их у него в запасе была масса. Например, о том, как в 60-е три часа кряду общался с приехавшим в СССР Че Геварой (тот непрестанно курил сигары, а некурящий Попцов думал, что вот-вот задохнется в дыму). Но, конечно, больше всего интересных историй было про ельцинскую эпоху и первого президента России. Например, по словам Попцова, Борис Николаевич страшно раздражался каждый раз, когда смотрел программу «Куклы» - и сменил гнев на милость, лишь когда Попцов сообщил ему, что Шарль де Голль очень ценил карикатуры на себя и расстроился, увидев, что они пропали из французских газет.

А еще Олег Максимович любил вспоминать, как осенью 1991-го в самолете к нему подсел Анатолий Собчак и сказал: «У меня есть блестящий экономист по фамилии Чубайс, может, вы поговорите с Ельциным, и он возьмет его на работу в Москву?» Попцов передал эти слова президенту, тот заподозрил неладное: «Если Чубайс такой блестящий, почему Собчак не оставит его у себя?» Попцов нашелся, что ответить: «Собчак его ревнует, потому что Чубайс - готовый человек на его место!» И через несколько дней Анатолий Борисович уже был в столице. Ну, а остальное - история…