«Память вернулась через полтора года»: как Дибров, Малежик и Кондулайнен восстановились после инсульта

Дмитрий Дибров изменил режим, но никак не начнет заниматься спортом. Жене Полине пока остается контролировать прием таблеток и диету мужа.
Фото: социальные сети
Недавно звезды и поклонники проводили в последний путь певца, танцовщика и хореографа Бориса Моисеева. 68-летний заслуженный артист после трех инсультов так и не вернулся к привычной жизни – был частично парализован, плохо говорил. Говорят, что Борис Моисеев, не получив в короткие сроки заметных результатов реабилитации – отказался от нее, мог и прием таблеток пропустить. После первого инсульта Борис Моисеев прожил 11 лет. Рассказываем более оптимистичные истории звезд, которые смогли после инсульта вернуться на сцену и зажить полноценной жизнью.
Вячеслав Малежик впервые после инсульта участвует в большом музыкальном шоу «Суперстар» — скоро премьера. Фото: канал НТВ.
На этой неделе 75-летний заслуженный артист России Вячеслав Малежик впервые после инсульта участвует в съемках большого музыкального проекта. Малежик стал одним из участников третьего сезона шоу «Суперстар», которое телезрители скоро увидят на НТВ. Певец, композитор и поэт Малежик справился с последствиями инсульта и смог не просто выйти на сцену – он будет сражаться за победу с другими участниками популярного телешоу. Реабилитация и путь к полному восстановлению был долгим. Теперь Малежик может вновь петь вживую.
Инсульт у Вячеслава Ефимовича случился после напряженной работы и интенсивной подготовки к 70-летию: было множество телесъемок, концертов, гастролей – нескончаемый марафон. После этого Малежик с женой улетел на отдых в Черногорию. Там вечером в ресторане почувствовал будто отсидел ногу, позже показалось – отлежал руку. Не придал значения этим симптомам – а они проявились за день до инсульта. Вячеслав Ефимович считает: если бы все случилось в Москве – то врачи приняли бы верное решение о лечении; а в клинике Черногории ему не повезло с врачами, они неверно расшифровали его МРТ. Тут же прилетели оба сына и друзья – организовали и оплатили спецборт, так Малежик оказался в надежных руках российских врачей, которые его выходили. Однако драгоценно время было упущено, поэтому восстановление оказалось длиной в несколько лет.
Вячеслав Малежик вспоминает: «Дней через десять жена привезла гитару в больницу, и я привычно схватил левой рукой аккорд, а правой не попал по струнам. Такая тоска накатила в этот момент из-за того, что лишился профессии…» Однако Малежик быстро взял себя эмоционально в руки и решил беспрекословно выполнять все рекомендации врачей: не только по приему медикаментов, но и новому образу жизни. Первые месяцы было очень сложно: не работала рука, не мог самостоятельно ходить, были проблемы с речью. Первые шаги и первый самостоятельный обед запомнился на всю жизнь: «До туалета не мог три месяца сам добраться, поэтому прошел знакомство с памперсами. Не мог самостоятельно есть: была победа, когда сам попил кисель из стакана». Тогда-то Малежик и дал себе слово: он выйдет на сцену и будет петь. Впервые смог взять гитару в руки и сыграть во время одного из этапов лечения – в реабилитационном центре. Постоянно занимался специальными физическими упражнениями, проходил многочисленные процедуры, соблюдал режим и полный ЗОЖ, а в свободное время – писал песни и книгу. Малежик, говорит, что инсульт дал толчок новому этапу его творчества как автора. Недавно как раз вышел новый альбом Малежика «По-приятельски» и книга «Перелетные птицы». В ноябре ждем артиста и в музыкальном шоу. Иногда бывает Малежик немного прихрамывает и шутит, что так похож на лорда Байрона.
Малежик говорит, что его секрет возвращения к активной жизни и работе: не только настрой и вера в успех и Бога, но и верный помощник рядом – с женой Татьяной в браке они больше 40 лет: «У меня была уверенность, что я могу победить: хотя все вокруг качали головами и думали, что я сумасшедший. А я шутил, рассказывал анекдоты, думал, что запою и буду сочинять песни. Жена Татьяна была и любимой женщиной, и врачом, и моим лекарством, и психологом, которому я выплакивался и который указывал мне, куда идти. Она была моим поводырем». Кстати, благодаря режиму, диете и физическим нагрузкам Вячеслав Ефимович похудел на 17 кг и держит вес.
Николай Носков первый раз вышел на сцену через два года после инсульта. Рядом — товарищ, помощник, продюсер Виктор Дробыш.
Фото: Личный архив
У 66-летнего Николая Носкова на следующей неделе два больших концерта. Он пишет песни, выступает, хорошо выглядит – хотя после инсульта врачи не верили, что Николай сможет полноценно вернуться к работе.
Носков не стал скрывать в разговоре с KP.RU: «Доктора сразу сказали: гарантии, что речь восстановится очень мало, что все будет зависеть от меня и от качества реабилитации. Когда окончательно все осознал, было шоковое состояние, но я просто надеялся на самое лучшее». Артист постоянно проходил различные реабилитационные курсы – в клиниках, также к нему домой пять раз в неделю приезжал инструктор по лечебной физкультуре, сам Николай постоянно проводил тренировки для голоса. Мы спросили у заслуженного артиста как человеку поверить в свои силы и в успех реабилитации: «Все очень индивидуально и зависит от характера человека, от его отношения к жизни. Важен позитивный настрой и поддержка близких, в этом случае люди быстрее восстанавливаются. Еще может быть мотивацией любимое дело. Я собирался выпускать новый альбом, перед инсультом работал над ним – и мне это не давало это покоя…» Носков понял, что восстановление началось, когда к нему вернулась «музыкальная память» - он вспомнил песни, которые начал писать перед инсультом. Главным помощником Николай называет жену Марину - уговаривала, обнадеживала, следила за исполнением всех предписаний.
Инсульт у Носкова случился пять лет назад. А накануне отменились гастроли по вине недобросовестных организаторов; был сильный стресс, в результате оторвался тромб, что и спровоцировало инсульт. Но три года назад Николай Носков вышел на сцену с сольником «Живой», выпустил альбом и начал активную творческую жизнь.
62-летний телеведущий Дмитрий Дибров перенес инсульт два года назад – ему неожиданно стало плохо на премьере фильма, откуда звезду экрана увезла «Скорая» в больницу. Серьезных последствий не было – восстановился Дибров быстро, в том числе и из-за того, что вовремя попал к врачам. Сразу вернулся на работу. Однако пришлось поменять прежний образ жизни.
Недавно Дмитрий Александрович рассказывал KP.RU об этих переменах: «Теперь не пью и не курю. Что бы еще на свете могло меня заставить бросить сигарету или отказаться пропустить с друзьями вечерком пятьдесят граммов под хорошую закуску?» Дибров алкоголем никогда не злоупотреблял, но от творческих застолий никогда не отказывался. Теперь пришлось сказать «нет» вредным привычкам и начать на постоянной основе принимать таблетки. А жена Полина следит, чтобы все лекарства звезда экрана принимал вовремя. Появились ограничения в меню, благодаря чему сбросил более 10 кг и держит вес. Единственное на что никак не соглашается Дибров – на регулярные занятия спортом. Жена мэтра жаловалась на его нежелание регулярно заниматься спортом: «Заходит в бассейн, походит по дну и говорит – я поплавал!»
Татьяна Буланова перенесла микроинсульт на ногах.
Фото: социальные сети
53-летняя Татьяна Буланова попала в больницу два года назад. К врачам певица обратилась сама: были скачки давления и казалось, что онемела рука. В родном Питере Буланову госпитализировали в больницу, которая специализируется на оказании кардиологической и кардиохирургической помощи. Врачи диагностировали у Татьяны предынсультное состояние, поэтому перестраховались – и отправили в реанимацию. МРТ и другие исследования показали, что звезда примерно год назад перенесла микроинсульт. Получается, что на ногах. Постоянно гастролирующая Буланова нашла этому объяснение: «У нас, артистов, жизнь нервная. У меня не было длительных изменений в организме, поэтому быстро и полностью восстановилась».
В больнице Татьяну Буланову подлечили, и она вернулась на сцену: снимается в телешоу, выступает. Чувствует себя хорошо. Но образ жизни изменила: исключила алкоголь из своей жизни. Она и раньше не злоупотребляла, но теперь вычеркнула даже шампанское из своей жизни. Недавно Буланова сделала лазерное омолаживание лица, поэтому выглядит гораздо моложе своих лет.
Елена Кондулайнен два года проходила реабилитацию и только осенью 2022 года вернулась к активной жизни. Фото: кадр канала «Россия».
64-летнюю Елену Кондулайнен два года назад увезли из ресторана в реанимацию. Актриса только на этой неделе дала первое интервью за это время: «Три дня была в коме. Потом перевели в палату – столько горя вокруг не видела никогда…»
Кондулайнен неудачно встала с кровати в палате и упала, сломала правую руку – была операция, вставили пластины. Поэтому Елена научилась все делать левой рукой. Последствия инсульта оказались тяжелыми: память полностью восстановилась через полтора года, Елена тренировала речь и теперь прекрасно говорит и поет. Было сложно – первые месяцы сын носил на руках по комнате, а потом ходила с ходунками; скакало давление... Поэтому, когда домработница-помощница сказала, что устала – увольняется, то Кондулайнен не стала брать новую, так как решила – это повод все начать делать самой. И у нее получилось – не сразу, было много неудач, но «вода камень точит»! Помимо желания и силы воли, большую роль сыграли занятия в реабилитационном центре. Елена Ивановна научилась заново ходить и недавно сбегала на свидание в ресторан. Кондулайнен настроена решительно: хочет новые роли в кино, чувствует - силы есть. Конечно, избавиться полностью от последствий инсульта Елена Ивановна не смогла: но выглядит хорошо, к активной жизни и общению вернулась. Актриса говорит: «Память полностью вернулась через полтора года. Во время болезни меня вдохновляли примеры других людей. Например, Шерон Стоун лечилась четыре года. Так я каждый день заставляла себя — ходить сначала с ходунками, разминать пальцы...» Помогли Кондулайнен самые близкие люди – два сына и брат.