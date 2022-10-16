Эдуард Сагалаев об Олеге Попцове: Он сделал телевидение России ярким и свободным

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- … Эдуард Михайлович, такая печальная новость сегодня, Олег Попцов ушел из жизни. Он мне лично запомнился не только как блестящий руководитель и родоначальник очень многих телепрограмм, в некоторых из которых и я участвовал (была такая программа «Без ретуши», это тоже его идея). Но все новое телевидение, собственно, попцовское, лысенковское (Анатолий Лысенко также был одним из основателей российского ТВ) - в хорошем смысле, я имею в виду. Ну и, конечно, я его помню как депутата прежде всего.

- Как депутата?

- Он не был разве депутатом? Олег Попцов ходил на съезды депутатские.

- Я не знаю.

- Я освещал работу депутатских съездов. И там всегда был Олег Попцов. Но дело не в этом…

НАША СПРАВКА

Олег Максимович Попцов более 20 лет работал главным редактором журнала «Сельская молодежь». В 1990 году был назначен председателем ВГТРК. Позднее стал членом Академии российского телевидения.

Заслуженный деятель искусств РФ, бывший председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании Олег Попцов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Лично вам, Эдуард Михайлович, каким он запомнился, каким он останется в вашей памяти, и, вообще, в памяти нашего телевидения?

- Олег Максимович был, конечно, выдающимся человеком и гражданином своей страны.

Он активно участвовал в политической жизни России, и с Борисом Ельциным, и с другими соратниками добивался, чтобы Россия была свободной страной, чтобы можно было открыто выражать свое мнение.

Был очень жизнедеятельный, подвижный, как ртуть, всех заражал и своим остроумием, и энергией жизненной.

Я, практически, не помню, когда он хандрил. Ну, были, конечно, такие времена, но при мне он был таким жизнерадостным человеком.

Попцов руководил ВГТРК, потом я сменил его на этом посту председателя. Он пошел работать на ТВЦ, и там сделал очень много хорошего.

На ВГТРК, вообще, Олег Попцов начинал программу «Вести» тогда. Это - такая N 1 информационная программа в стране. Олег Попцов тогда вместе с Анатолием Лысенко начинал, собственно, с Олегом Добродеевым. Эти три человека стояли у истоков новой российской телерадиокомпании, которой не было до 90-х годов. Они и сделали такое телевидение. Заставка «Вестей» была - тройка скачущих лошадей.

- Да, все это помнят!

- А лошадей снимали у моего друга на конюшне, у Святослава Николаевича Федорова.

- Ой, как классно!

- Кстати, Света Сорокина там тоже была звездой.

- Там все были звезды, которые вели «Вести» и другие программы.

- Да.

Я Свету отмечаю, потому что она вела программу «Вести» в 20 часов, это был основной выпуск, и она его вела замечательно.

Олег останется в моей памяти - как очень энергичный человек, знающий свою цель в жизни, написавший несколько книг, о телевидении в том числе, о жизни, о политике.

Он навсегда останется в моей памяти, и я хочу выразить глубокое соболезнование его родным и близким.

Нам будет очень его не хватать…