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16 октября 2022 13:30

Эдуард Сагалаев об Олеге Попцове: Он сделал телевидение России ярким и свободным

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым - в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM)
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев.

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- … Эдуард Михайлович, такая печальная новость сегодня, Олег Попцов ушел из жизни. Он мне лично запомнился не только как блестящий руководитель и родоначальник очень многих телепрограмм, в некоторых из которых и я участвовал (была такая программа «Без ретуши», это тоже его идея). Но все новое телевидение, собственно, попцовское, лысенковское (Анатолий Лысенко также был одним из основателей российского ТВ) - в хорошем смысле, я имею в виду. Ну и, конечно, я его помню как депутата прежде всего.

- Как депутата?

- Он не был разве депутатом? Олег Попцов ходил на съезды депутатские.

- Я не знаю.

- Я освещал работу депутатских съездов. И там всегда был Олег Попцов. Но дело не в этом…

НАША СПРАВКА

Олег Максимович Попцов более 20 лет работал главным редактором журнала «Сельская молодежь». В 1990 году был назначен председателем ВГТРК. Позднее стал членом Академии российского телевидения.

Заслуженный деятель искусств РФ, бывший председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании Олег Попцов

Заслуженный деятель искусств РФ, бывший председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании Олег Попцов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Лично вам, Эдуард Михайлович, каким он запомнился, каким он останется в вашей памяти, и, вообще, в памяти нашего телевидения?

- Олег Максимович был, конечно, выдающимся человеком и гражданином своей страны.

Он активно участвовал в политической жизни России, и с Борисом Ельциным, и с другими соратниками добивался, чтобы Россия была свободной страной, чтобы можно было открыто выражать свое мнение.

Был очень жизнедеятельный, подвижный, как ртуть, всех заражал и своим остроумием, и энергией жизненной.

Я, практически, не помню, когда он хандрил. Ну, были, конечно, такие времена, но при мне он был таким жизнерадостным человеком.

Попцов руководил ВГТРК, потом я сменил его на этом посту председателя. Он пошел работать на ТВЦ, и там сделал очень много хорошего.

На ВГТРК, вообще, Олег Попцов начинал программу «Вести» тогда. Это - такая N 1 информационная программа в стране. Олег Попцов тогда вместе с Анатолием Лысенко начинал, собственно, с Олегом Добродеевым. Эти три человека стояли у истоков новой российской телерадиокомпании, которой не было до 90-х годов. Они и сделали такое телевидение. Заставка «Вестей» была - тройка скачущих лошадей.

- Да, все это помнят!

- А лошадей снимали у моего друга на конюшне, у Святослава Николаевича Федорова.

- Ой, как классно!

- Кстати, Света Сорокина там тоже была звездой.

- Там все были звезды, которые вели «Вести» и другие программы.

- Да.

Я Свету отмечаю, потому что она вела программу «Вести» в 20 часов, это был основной выпуск, и она его вела замечательно.

Олег останется в моей памяти - как очень энергичный человек, знающий свою цель в жизни, написавший несколько книг, о телевидении в том числе, о жизни, о политике.

Он навсегда останется в моей памяти, и я хочу выразить глубокое соболезнование его родным и близким.

Нам будет очень его не хватать…

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