Российское ПВО поставило мировой рекорд: два украинских самолета сбиты за 200 километров

ЗРК ПВО Российской Федерации побили мировой рекорд дальности поражений целей в реальных боевых условиях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские силы противовоздушной обороны во время одной из последних украинских атак на объекты Белгородской области уничтожили два самолета ВВС незалежной— тяжелый многоцелевой истребитель Су-27 и тактический фронтовой бомбардировщик Су-24. Причем расстояние до низколетящих целей составило не менее 217 километров. Издание Military watch magazine сообщило, что в данном случае ЗРК ПВО Российской Федерации побили мировой рекорд дальности поражений целей в реальных боевых условиях. Ранее было зафиксировано поражение цели на расстоянии в 150 км. Ракетой из знаменитого российского комплекса С-400 в Киевской области в марте этого года был сбит украинский Су-27.

KP.RU обратилась за комментарием к руководителя музея ПВО, историку Юрию Кнутову.

- Сообщается, что наши мастера противовоздушной обороны поставили мировой рекорд, сбив два самолета противника на дальности более чем в 200 километров.

- А из чего сбили? Если из С-300 — то у них есть ракеты, заявленная дальность которых до 250 километров. И в пределах 200-240 км они спокойно могли отработать могли. Но это мог быть и С-400 — они с 300-кой внешне довольно похожи.

- Прошла информация, что отработали из С-300В4.

- Ну, это войсковая ПВО. На вооружение поступило лет 10 назад. У этого ЗРК есть ракеты с дальностью до 400 километров.

- То есть удивляться тому, что сбили на 217 км, особо и не стоит?

- Это суперкомплекс и для него это нормальная работа. Фактически это прототип новейшего ЗРК С-500. У которого дальность уже до полутысячи километров. Причем С-300В4 может работать даже по баллистическим целям. Он цифровой, по всем видам аэродинамических целей очень эффективен. На сегодня это один из лучших комплексов в войсковой ПВО не только у нас, но, пожалуй, и в мире.

- Пишут что украинские самолеты шли на очень малых высотах, и активно маневрировали.

- Его противосамолетная часть может работать и по крылатым ракетам, и по дронам, которые могут идти, огибая рельеф. Но по дрону такую ракету пускать нецелесообразно — это как золотыми пулями стрелять по воробьям.

- Насколько этот комплекс мобилен?

- Он на гусеничном ходу, поэтому очень проходимый. Ну по болоту, конечно, не пройдет, а по грунту — достаточно свободно. И у него есть легкое бронирование — противоосколочное и противопулевое.