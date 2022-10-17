Последние новости о ситуации вокруг Украины на 17 октября 2022 года: США готовятся прекратить поставки оружия, Китай советует НАТО подумать

Боевики запрещенного в России нацподразделения «Азов», рассказывают, что убийство мирных жителей было их постоянной практикой. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Две трети итальянцев - за мирные переговоры Киева и Москвы

По опросам популярной телепрограммы Di Martedì, в феврале, после начала спецоперации России на Украине, большинство итальянцев поддерживали Киев и Зеленского. Восемь месяцев спустя более 60% опрошенных высказались за проведение мирных переговоров, следует из результатов. Лишь 27% выступили за то, чтобы продолжить безоглядно поддерживать Киев. Это происходит, по мнению итальянских СМИ, на фоне грозящего столкновения Азии и Европы, возврата к холодной войне и энергетических проблемах, с которыми столкнулась Европа. Также Италии напомнили, что политическое объединение «Движение пяти звезд» выступает против отправки оружия Киеву. А руководство ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni предупредило соотечественников, что зима 2023/2024 годов окажется еще сложнее, чем непростая грядущая. Тут уж не до поддержки выбившегося в президенты актера, в дурную игру которого верят все меньше людей в Европе.

Украинские СМИ выдали декорации к фильму за подбитую технику москалей

Одно из украинское информагентств выдало декорации к местному агитационному фильму за уничтоженную технику РФ. Агенство опубликовало фото «подбитого танка» . На лобовой броне было написано «На Бирлин». Почему-то никого такое написание не насторожило. Значительно позже появилось видео со съемок фильма. И уточнение, что ранее выложенный в соцсети кадр — лишь фрагмент декораций для явно высокохудожественного полотна, которое снимают в Харьковской области. Потом на «Оскар» выдвинут?

Американцы все же ограничат военную помощь незалежной?

Fox News сообщает, что США близки к исчерпанию возможностей военной помощи Украине. Появились данные, что Вашингтон поставки современных вооружений Киеву хочет замедлить. Речь об отправке на берега Днепра РСЗО HIMARS, ПТРК Javelin, ЗРК Stinger и гаубиц M-777. Источник телеканала в конгрессе сообщил, что американские власти ощущают выросшие в разы риски эскалации конфликта с Россией. И в США, уже предоставившие Украине военную помощь на 18,2 млрд долларов с января 2021 года, все громче звучат голоса о необходимости «снизить темп». Это правильно, против «Посейдона» нет приема.

Шесть стран ЕС восстановили товарооборот с Россией

Уже шесть стран ЕС к началу осени восстановили экспорт и импорт с Российской Федерацией. Таковы данные национальных статистических служб. Кто же эти страны? Это вечно мятущаяся Болгария и умиротворенный Кипр, стабильно нейтральный Люксембург, не выступающая громко Словения и дерзкая Хорватия и, наконец, отличившаяся постоянными антироссийскими заявлениями Эстония. В частности, импорт в Словению оказался выше уровня зимы в 4,4 раза, в Хорватию — в 2,7 раза и даже в Чехию, откуда на Украину шли и танки, и самоходки — импорт вырос в два раза раза. При этом профицит внешней торговли России в период с января по август 2022 года вырос до 213,6 млрд. долларов — а год назад за такой же период он едва перевалил за 90 миллиардов. То есть в микрофон лидеры маленьких, но гордых стран могут поливать Россию почем зря, а спустившись с трибуны, спокойно покупать ее товары во все возрастающих объемах. Ведь кушать хочется всегда?

Азовцы признают убийство ими мирных жителей

Боевики запрещенного в России нацподразделения «Азов», рассказывают, что убийство мирных жителей было их постоянной практикой. Так, находящийся в плену бывший азовец Ренат А. заявил, что на улице Азовстальской в Мариуполе в апреле убил из снайперской винтовки четырех обычных граждан. В свое оправдание заявил, что это вышло случайно: «Я заметил движение, но не распознал, противник это или нет. А это оказались гражданские». Он также видел, как украинский танк стрелял по жилым домам, где находились простые мариупольцы. Другой боец , Михаил Ш. сообщил, что стрелял по мирному жителю «на рефлексе», когда один гражданский с белой повязкой выбежал перед ним. А один из его сослуживцев расстрелял в магазине пенсионера. Другой боец нацбата с позывным «Фриц» застрелил пленного россиянина, а когда несколько мирных жителей стали возмущаться — убил двоих из них. Первый трибунал над бойцами этого националистического подразделения должен будет пройти именно в Мариуполе после окончания досудебного следствия. Чей пепел будет стучать в сердцах?

Посол Китая отбрил натовского адмирала

Хэ Рулонг, глава Посольства КНР в Рейкъявике, парировал нападки главы военного комитета северо-атлантического альянса адмирала Роба Бауэра. Тот выразил возмущение тем, что Китай не разделяет позицию Запада по ситуации в незалежной. По данным Bloonberg, пикировка восточного дипломата и западного военного чиновника произошел на ассамблее «Полярный круг» в Исландии. Председатель военного комитета НАТО заявил, что Пекин, не присоединяясь к санкциям Запада, тем самым подрывает миропорядок. Дипломат счел тон и слова Бауэра «высокомерными». Хэ Рулонг рекомендовал «понять первопричину» конфликта и указал, что взгляд Пекина включает в себя историческую перспективу. В которой маячит проблема Тайваня...

Пекин призывал сограждан покинуть Украину — вслед за Вашингтоном

Китайское издание Global Times сообщило, что МИД КНР призвал граждан страны покинуть территорию незалежной. Пекин рекомендует соотечественникам «усилить меры предосторожности и эвакуироваться». Поддержку в организации эвакуации готово оказать посольство Поднебесной ( которое само уже объявило о том, что съезжает из Киева, не раскрыв впрочем, куда именно). Показательно, что призыв покинуть Украину к своим гражданам опубликовало и посольство США. Американских наемников на фронтах Донбасса и Херсонщины это тоже касается?

Сколько продуктов вывезли из самостийной

Очередные семь судов с подсолнечным маслом, кукурузой и пшеницей получили разрешение от совместного координационного центра (СКЦ) и ушли из украинских портов. К 15 октября на экспорт из трех черноморских гаваней ушло 7 549 455 тонн агропродукции. Всего на данный момент было разрешено движение 690 судов. Последние семь кораблей перевозят 101 251 тонну зерна и сельхозпродукции в рамках черноморской зерновой инициативы. На сухогрузе New Levant - 25 тысяч тонн кукурузы, на Golden Shark - 15,8 тысяч тонн ячменя, на Queen Sara - 7,4 тысяч тонн подсолнечного масла и на Lady Ela 7250 тонн подсолнечного масла. Судно Beatrice везет в Бельгию 35 тысяч тонн кукурузы, судно Baron - 5 тысяч тонн пшеницы в Грецию. Судно Mrc Hatice Ana перевозит в Болгарию 5 701 тонну подсолнечного масла. Беднейшие страны мира — вновь не в списках этих продовольственных поставок, которые затевались ради «борьбы с голодом в мире». Ну да, в Африке ведь большие, злые крокодилы.

Киев в ЕС вел князь Владимир?

Традиционно никому не дает скучать украинский МИД. В твиттере данного министерства промелькнуло сообщение, что еще в 10 веке князь Владимир, крестившись Русь, вел Киев ко вступлению в Евросоюз. Во внешнеполитическом ведомстве незалежной подчеркнули, что линию правителя более чем тысячелетней давности в нынешней Украине ведут из последних сил. Из последних умственных сил, похоже. Князь на небесах перекрестился.