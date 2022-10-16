МИД Украины назвал князя Владимира инициатором идеи вступления страны в Евросоюз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение о европейском пути Украины и ее вступлении в Европейский союз принял еще князь Владимир после крещения Руси в 988 году, заявляет Министерство иностранных дел страны.

«Украина и Европа всегда были друзьями. В 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что нам нужно вступить в ЕС. Сегодня мы отстаиваем эту идею и защищаем Европу от жестокости России», – говорится в Twitter ведомства.

Как писал сайт KP.RU, в июне этого года Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза. За то, чтобы предоставить ей вместе с Молдавией такой статус, проголосовали все члены ЕС.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент страны Владимир Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз.

Ранее эксперты назвали пять главных причин, почему Украине не светит членство в ЕС.