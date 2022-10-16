Боевики «Азова»* признались в убийствах мирных жителей в Мариуполе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Боевики запрещенной в России террористической организации «Азов»* неоднократно убивали мирных жителей. Об этом заявили пленные участники украинского националистического полка, которые находятся в заключении.

Один боевик «Азова»* Ренат Алиев рассказал, как «случайно в ходе боя» убил четверых граждан из снайперской винтовки в начале апреля, в Мариуполе. «Я заметил движение, но не распознал, противник это или нет. А это оказались гражданские», - заявил он, сказав также, что видел, как украинский танк обстреливал жилые дома.

Сержант «Азова»* Михаил Швец заявил, что стрелял по гражданскому во время перестрелки с российскими военными. «Вышло так, что с российскими военными вступили в контакт, и гражданский с белой повязкой выбежал перед нами. Я не увидел, что это гражданский, просто на рефлексе стрельнул в него один выстрел», - сказал он.

Швец также заявил, что был свидетелем, как украинский боевик расстрелял пожилого человека в магазине. Кроме того, по его словам, один из националистов застрелил пленного россиянина, а в ответ на возмущение мирных жителей убил двоих из них.

* Запрещенная в России террористическая организация