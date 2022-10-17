Король, удрученный своим венцом, ностальгия Европы по русским березкам, религиозный синкретизм певицы Цыгановой

Король Великобритании Карл III Фото: REUTERS

Монаршее служение Карла III с самого начала подтвердило правоту Вильяма ихнего Шекспира - «Счастливый, мирно спи, простолюдин, не знает сна лишь государь один».

Или, по слову солнца нашей поэзии, «Ох, тяжела ты, шапка Мономаха».

К числу отягощений, производимых царственным венцом, относится необходимость еженедельно давать аудиенцию первому министру. Король же начал изнемогать от такой обязанности, встретив явившуюся к нему премьерку Лизавету Трасс словами: «Снова здесь? О Боже». Примерно как варяжский рыцарь Фарлаф, отреагировавший на явление волшебницы Наины: «Но кто там? Страшная старушка… Зачем идет сюда?»

Так королю пришлось узнать справедливость слов «А вы что думали, конституционная монархия - это вам лобио (вар.: плам-пудинг*) кушать?».

Возможно, такого же мнения была и его венценосная матушка, но, верная своему долгу, стойко переносила тяготы и лишения королевского сана. Тогда как сын пока что менее стоек.

...И поставить санкциям свечку

Тут он мог бы взять пример с президента германского бундестага Вольфганга Шойбле, отличающегося твердым нордическим характером. Говоря немцам о грядущих трудностях зеленого перехода, он отмечал: «Если вы наденете старый джемпер и потом второй джемпер, то все будет в порядке. Электричество - это, конечно, очень важно, но иногда его может не быть. Поэтому у вас всегда должно быть дома несколько свечей, спички и фонарик, и, конечно, важно знать, где они находятся, если вдруг станет резко темно».

Вот истинно королевское достоинство.

Все заботы - о тыле!

Борьба ЕС с тиранической Россией парадоксальным образом породила у европейцев ностальгию по русским березкам. Эксперты отмечают, что береза состоит из коротких волокон, которые смягчают гигиеническую продукцию и «Запрет на импорт русской березы спровоцировал борьбу за целлюлозную массу, основной компонент в производстве туалетной бумаги».

Теперь же некому березу заломати, некому кудряву заломати.

Хотя высокий представитель ЕС Жозеп Боррель предупреждает изнеженных людей об опасности березовых рощ: «Европа - это сад. Все работает, это лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности. Большая часть остального мира - это джунгли. А джунгли (очевидно, и березовые тоже. - М. С.) могут вторгнуться в сад».

Отчего афедроны (попы, ударение на первое «о»!), так сказать, тыл европейцев, еще больше пострадают.

Поэтому санкции, санкции и еще раз санкции. Только так можно защититься от сумрачного леса. Проблема лишь в том, что непонятно, кого еще санкционировать. Но тут ищущая мысль Урсулы и Борреля может использовать религиозное многообразие России.

Эй, шаман, бей в барабан

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол поблагодарил российских шаманов за проведенные ими камлания в поддержку властей и воинства: «Шаманы великой родной нашей России, вы все молодцы. Очень нужные обряды провели».

Теперь ЕС имеет полное право наложить персональные санкции на камлавших в поддержку российской военщины шаманов из Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Кемерова, Красноярска, Санкт-Петербурга, Сочи, а также из Тувы и Хакасии. А ведь можно санкционировать также российских мулл и раввинов.

Хотя природа некоторых культов не вполне ясна. Как это имеет место в песне Вики Цыгановой про ЧВК «Вагнер» -

Под крики Химер

дирижер Люцифер

Управляет полетом Валькирий.

Так давай, Вагнер, играй,

Оркестрантов своих поднимай,

Поднимай легким взмахом смычка

Нашу русскую ЧВК,

а далее упоминается Божья рать и благодать. Что в сочетании с Люцифером и полетом валькирий дает такой синкретизм, что без пол-литра не разберешь. И даже с пол-литра.

Извините, не ошиблись номером...

Также бывает трудно разобраться в ситуации, когда «у меня зазвонил телефон».

Теперь жертвой псевдо-Макфола стал глава украинского МИДа Кулеба. Полагая, что беседует не с Вованом и Лексусом, а с бывшим послом США в Москве, Кулеба открылся: «Если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу: «Да, это мы».

Такая доверчивость объясняется тем, что натуральный Макфол высоко чтим на Украине. Совсем недавно, 23 августа, он стал кавалером ордена «За заслуги» III степени «за поддержку государственного суверенитета Украины и весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире». Естественно, что Кулеба, узнав, что сам Макфол проявляет интерес к его персоне, так возгордился, что утратил бдительность, забыв про мудрое правило «Это не телефонный разговор». В СССР люди были куда менее доверчивы. Когда Л. И. Брежнев, восхитившись тем, как Е. Г. Градова сыграла роль радистки Кэт в фильме про Штирлица, лично позвонил ей, артистка, решив, что имеет дело с пранкером, обругала генсека скверноматерно и бросила трубку. Впрочем, незлобивый Леонид Ильич не обиделся и велел своим аппаратчикам связаться с Градовой и разъяснить ей, что она ошибалась. Прежде даже артистки были бдительны, а ныне разыграть и номенклатурных политиков ничего не стоит.

*Рождественский пудинг, или плам-пудинг, - главное угощение праздничного стола в Великобритании. Этакий «кекс», который готовится из сухофруктов, орехов и пряностей, жира, яиц, муки, сахара и алкоголя.