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Политика16 октября 2022 22:03

Король, удрученный своим венцом, ностальгия Европы по русским березкам, религиозный синкретизм певицы Цыгановой

Публицист Максим Соколов подводит на KP.RU итоги ушедшей недели
Максим СОКОЛОВ
Максим СОКОЛОВ
Король Великобритании Карл III

Король Великобритании Карл III

Фото: REUTERS

Монаршее служение Карла III с самого начала подтвердило правоту Вильяма ихнего Шекспира - «Счастливый, мирно спи, простолюдин, не знает сна лишь государь один».

Или, по слову солнца нашей поэзии, «Ох, тяжела ты, шапка Мономаха».

К числу отягощений, производимых царственным венцом, относится необходимость еженедельно давать аудиенцию первому министру. Король же начал изнемогать от такой обязанности, встретив явившуюся к нему премьерку Лизавету Трасс словами: «Снова здесь? О Боже». Примерно как варяжский рыцарь Фарлаф, отреагировавший на явление волшебницы Наины: «Но кто там? Страшная старушка… Зачем идет сюда?»

Так королю пришлось узнать справедливость слов «А вы что думали, конституционная монархия - это вам лобио (вар.: плам-пудинг*) кушать?».

Возможно, такого же мнения была и его венценосная матушка, но, верная своему долгу, стойко переносила тяготы и лишения королевского сана. Тогда как сын пока что менее стоек.

...И поставить санкциям свечку

Тут он мог бы взять пример с президента германского бундестага Вольфганга Шойбле, отличающегося твердым нордическим характером. Говоря немцам о грядущих трудностях зеленого перехода, он отмечал: «Если вы наденете старый джемпер и потом второй джемпер, то все будет в порядке. Электричество - это, конечно, очень важно, но иногда его может не быть. Поэтому у вас всегда должно быть дома несколько свечей, спички и фонарик, и, конечно, важно знать, где они находятся, если вдруг станет резко темно».

Вот истинно королевское достоинство.

Все заботы - о тыле!

Борьба ЕС с тиранической Россией парадоксальным образом породила у европейцев ностальгию по русским березкам. Эксперты отмечают, что береза состоит из коротких волокон, которые смягчают гигиеническую продукцию и «Запрет на импорт русской березы спровоцировал борьбу за целлюлозную массу, основной компонент в производстве туалетной бумаги».

Теперь же некому березу заломати, некому кудряву заломати.

Хотя высокий представитель ЕС Жозеп Боррель предупреждает изнеженных людей об опасности березовых рощ: «Европа - это сад. Все работает, это лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности. Большая часть остального мира - это джунгли. А джунгли (очевидно, и березовые тоже. - М. С.) могут вторгнуться в сад».

Отчего афедроны (попы, ударение на первое «о»!), так сказать, тыл европейцев, еще больше пострадают.

Поэтому санкции, санкции и еще раз санкции. Только так можно защититься от сумрачного леса. Проблема лишь в том, что непонятно, кого еще санкционировать. Но тут ищущая мысль Урсулы и Борреля может использовать религиозное многообразие России.

Эй, шаман, бей в барабан

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол поблагодарил российских шаманов за проведенные ими камлания в поддержку властей и воинства: «Шаманы великой родной нашей России, вы все молодцы. Очень нужные обряды провели».

Теперь ЕС имеет полное право наложить персональные санкции на камлавших в поддержку российской военщины шаманов из Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Кемерова, Красноярска, Санкт-Петербурга, Сочи, а также из Тувы и Хакасии. А ведь можно санкционировать также российских мулл и раввинов.

Хотя природа некоторых культов не вполне ясна. Как это имеет место в песне Вики Цыгановой про ЧВК «Вагнер» -

Под крики Химер

дирижер Люцифер

Управляет полетом Валькирий.

Так давай, Вагнер, играй,

Оркестрантов своих поднимай,

Поднимай легким взмахом смычка

Нашу русскую ЧВК,

а далее упоминается Божья рать и благодать. Что в сочетании с Люцифером и полетом валькирий дает такой синкретизм, что без пол-литра не разберешь. И даже с пол-литра.

Извините, не ошиблись номером...

Также бывает трудно разобраться в ситуации, когда «у меня зазвонил телефон».

Теперь жертвой псевдо-Макфола стал глава украинского МИДа Кулеба. Полагая, что беседует не с Вованом и Лексусом, а с бывшим послом США в Москве, Кулеба открылся: «Если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу: «Да, это мы».

Такая доверчивость объясняется тем, что натуральный Макфол высоко чтим на Украине. Совсем недавно, 23 августа, он стал кавалером ордена «За заслуги» III степени «за поддержку государственного суверенитета Украины и весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире». Естественно, что Кулеба, узнав, что сам Макфол проявляет интерес к его персоне, так возгордился, что утратил бдительность, забыв про мудрое правило «Это не телефонный разговор». В СССР люди были куда менее доверчивы. Когда Л. И. Брежнев, восхитившись тем, как Е. Г. Градова сыграла роль радистки Кэт в фильме про Штирлица, лично позвонил ей, артистка, решив, что имеет дело с пранкером, обругала генсека скверноматерно и бросила трубку. Впрочем, незлобивый Леонид Ильич не обиделся и велел своим аппаратчикам связаться с Градовой и разъяснить ей, что она ошибалась. Прежде даже артистки были бдительны, а ныне разыграть и номенклатурных политиков ничего не стоит.

*Рождественский пудинг, или плам-пудинг, - главное угощение праздничного стола в Великобритании. Этакий «кекс», который готовится из сухофруктов, орехов и пряностей, жира, яиц, муки, сахара и алкоголя.

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