Герой спецоперации «Z» ефрейтор Орлов отразил нападение на колонну

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Будь терпелив в военных трудах, не поддавайся унынию от неудач», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Быстрота и внезапность заменяют число. Натиски и удары решают битву»!

ОРГАНИЗОВАЛ НЕПРЕСТУПНУЮ ОБОРОНУ

Подполковник Дмитрий ЯКОВЛЕВ

Подполковник Дмитрий ЯКОВЛЕВ Фото: Минобороны РФ

«Подразделения бригады выполняли боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских националистов. Противник предпринял попытку вернуть ранее потерянные позиции, организовав наступление на населенный пункт. В ходе наступления превосходящих сил противника, непосредственно на линии боевого соприкосновения, заместитель командира бригады по тылу – начальник тыла подполковник Дмитрий Яковлев организовал и лично осуществлял подвоз материально-технического имущества и боеприпасов, необходимых подразделениям для ведения оборонительных действий. Также в ходе нанесения огневого поражения противнику Яковлев осуществлял корректировку огня артиллерии бригады, благодаря чему артиллерийские позиции националистов были подавлены. При плотном огне танков и авиации противника по переднему краю рубежа обороны бригады Дмитрий лично руководил оборонительными действиями подразделений, умело используя условия местности для занятия наиболее выгодных позиций. В ночное время суток противник предпринимал безуспешные попытки окружения взводного опорного пункта российских Вооруженных Сил. Действуя решительно и отважно, подполковник Яковлев, несмотря на угрозу жизни, лично организовал огневое поражение, не дав противнику зайти во фланг наших позиций. Благодаря мужественным и самоотверженным действиям подполковника Дмитрия Яковлева, а также бесперебойному снабжению подразделений материально-техническим имуществом и боеприпасами была организована неприступная оборона, которую не смогли преодолеть превосходящие силы противника. Потеряв в ходе штурма большое количество живой силы и техники, националисты были вынуждены отступить».

ОТРАЗИЛ НАПАДЕНИЕ НА КОЛОННУ

Ефрейтор Матвей ОРЛОВ

Ефрейтор Матвей ОРЛОВ Фото: Минобороны РФ

«Колонна реактивного артиллерийского взвода, в составе которого действовал ефрейтор Матвей Орлов, находилась на марше в назначенный район. Продвигаясь по маршруту, колонна взвода попала под огонь минометных орудий и стрелкового оружия диверсионных разведывательных сил противника. Быстро сориентировавшись в обстановке, ефрейтор Орлов определил направление, откуда велся стрелковый огонь противника, и, отдав приказ подчиненному личному составу на занятие выгодных огневых позиций с учетом рельефа местности, приступил к отражению атаки. Также расчету беспилотного летательного аппарата была поставлена задача на ведение разведки местности с целью определения позиций минометов противника. В ходе стрелкового боя Матвей совместно с подчиненным ему личным составом отбил атаку диверсионно-разведывательной группы противника, уничтожив, при этом, пять националистов и пикап. В то же самое время расчет беспилотного летательного аппарата определил местоположение минометного расчета противника, которое незамедлительно передал ефрейтору Орлову. Матвей вместе с подчиненными в кратчайшие сроки перевел боевую машину из походного положения в боевое. Благодаря полученным координатам, расчет РСЗО оперативно навелся на цель и открыл по ней огонь, уничтожив два минометных расчета противника. Огневое воздействие на колонну взвода прекратилось. Благодаря смелости, мужеству и профессионализму ефрейтора Матвея Орлова, а также уверенным действиям его подчиненных под непрекращающимся обстрелом противника личный состав расчета боевой машины успешно и без потерь отразил нападение противника на колонну, после чего она продолжила движение в заданный район».