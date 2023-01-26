Не дожидаясь пожарных, житель Махачкалы по водосточной трубе забрался на третий этаж дома и спас из горящей квартиры ребёнка и мать

Житель Махачкалы Виталий Ивлев спас ребенка и женщину из горящей многоэтажки Фото: Кадр видео

«Житель Махачкалы Виталий Ивлев спас ребенка и женщину из горящей многоэтажки до прибытия пожарно-спасательных подразделений».

Об этом в четверг, 26 января, сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства (дежурная - Варвара Симакова.)

Не раздумывая ни секунды, - читаем в оперативной информации, - мужественный мужчина поднялся по водосточной трубе и (оконным) решеткам на третий этаж и спас ребенка из горящей квартиры.

Пожар случился в многоэтажке Фото: Кадр видео

После этого, Виталий вновь забрался к окну и оказал помощь женщине. Это была мама малыша.

… - Я спустил ребенка вниз, - поделился подробностями Виталий (см. видео МЧС. - А.Г.) - Уже после меня люди его подхватили. Дальше я начал кричать женщине - «Спускайтесь, дыма много, быстрее». Она не растерялась, спустилась на меня, и я вместе с ней спустился вниз…

Виталий - вы сами можете в этом убедиться - говорит об этом спокойно, как о чем-то обыденном. И, похоже, не считает, что совершил настоящий подвиг.

Сулейман Рамазанов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Фото: Кадр видео

За героический поступок глава МЧС России Александр Куренков поручил представить мужественного мужчину к ведомственной награде.

- Люди должны знать настоящих героев нашего времени, - заявил генерал-лейтенант Куренков. - Виталий Ивлев продемонстрировал быстроту реакции и неравнодушие при спасении людей на пожаре. Безусловно, этот пример героизма и мужества не может остаться без внимания.