KP.RU представляет новый документальный фильм «Спецоперация России на Украине глазами военкоров "КП"». Главные герои картины - журналисты «Комсомольской правды» Александр Коц и Дмитрий Стешин. Это те люди, которые готовы жить под обстрелами и рисковать своими жизнями ради исполнения своего профессионального долга.

Александр и Дмитрий провели большую часть 2022 года вдали от дома и своих семей. Они были на передовой и видели своими глазами, как проходит специальная военная операция. Они наблюдали за штурмом «Азовстали» и освобождением Мариуполя. Они общались с жителями Донбасса, российскими военными, украинскими пленными. Они освещали референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Но что запомнилось военкорам больше всего? Чем они гордятся? И чем дорожат? Об этом - в нашем документальном фильме.