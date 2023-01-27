Ребенка в семь лет заставляют выбрать профессию?! Почему профильные классы могут оболванить и что с этим делать

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Профиль — с первого класса, спецшкола с углубленным изучением языков или математики — с пятого, сразу после «началки». Когда родители с гордостью рассказывают такие впечатляющие вещи о детях, предполагается, что в ответ надо восхищаться или хотя бы позавидовать. Действительно, многие взрослые долгие годы сомневаются в правильности выбора профессии. А тут в 7-10 лет человек уже решает, в каком направлении двигаться, что прокачивать, а на что и времени не стоит тратить. Или за него решают?

«Шведский стол» - то, что нужно ребенку

Психолог и руководитель Академии профориентации WhoAmI Людмила Салоид уверена: выбор профильного направления в 5 классе — это очень рано. У каждого возраста свои задачи. И в 5-6-7 классе главное — попробовать разное, предложить ребенку «шведский стол» из всевозможных занятий. Не страшно, если что-то «не заходит»: пусть попробует другое.

И задача родителя — не давить, а помогать ребенку на всех этапах развития. В 6-8 классе мы можем делать предположения, но не стоит говорить, что вот, это окончательно, и ты должен... Давайте возможность перевыбрать.

«Вот случай из жизни: по настоянию папы отдали сына в математический класс, - рассказывает эксперт, - а у ребенка начались проблемы, он впал в депрессию, но перевели ребенка в гуманитарный, и все наладилось».

Выходит, правы те родители, которые буквально не оставляют ребенку ни минутки свободного времени, загружая его дополнительными занятиями? Часто как раз для того, чтобы он попробовал как можно больше. Людмила Салоид считает, что здесь очень много зависит от отношений в семье, а любые крайности ни к чему хорошему не приводят. От перегруженности у подростков нередко наступает выгорание, так же, как и у взрослых, потребность в учебе пропадает. Появляются психологические проблемы: депрессии, тяга к сладкому, а то и вовсе пропадает желание жить.

«Нельзя стать узким специалистом, не став, в строгом смысле, болваном»

Это сказал Джордж Бернард Шоу. И с ним согласна кандидат психологических наук и школьный педагог Людмила Ясюкова: «Если рано выбрана специализация, то даже профильное направление хуже развивается. Я больше 40 лет в школах работаю, провела много исследований. Есть две школы, где я по тридцать с чем-то лет — математическая и лингвистическая, опыт наблюдения большой. Нужно, чтобы развивалось все. Большое значение имеет общая эрудиция, общее мышление. Сейчас, когда в математических классах убирают биологию, то все с мышлением садятся: математические школы готовят в основном расчетчиков, а теоретическая физика умерла».

Многие взрослые долгие годы сомневаются в правильности выбора профессии. А тут в 7-10 лет ребенок уже решает, в каком направлении двигаться... Или за него решают? Фото: Shutterstock

И дело не только в гармоничном развитии. Успехи в олимпиадах — это прекрасно, но когда приходит время экзаменов за 9 и 11 класс, то зачастую выясняется, что ребенок кроме профильного предмета толком ничего и не знает. Хорошо ли будет, если он сдаст математику на 100 баллов, провалив все остальное? И многие ученики спецшкол вынуждены так же, как и все остальные, платить репетиторам.

Или профиль, или колледж

Школьная система вынуждает детей делать судьбоносный выбор уже в 8-9 классе: именно тогда начинается подготовка к ОГЭ, и, хочешь не хочешь, приходится уделять повышенное внимание только определенным предметам, которые нужно сдавать. Получается, в 14-15 лет человек должен сформировать образовательную траекторию сразу на несколько лет вперед: идти в профильный класс на конкурсной основе или сразу в колледж, «в профессию».

Если ребенок попадает в профильный класс или школу, значит, он успешно прошел собеседование, сдал тест или экзамен по профильному предмету. Но это не значит, что он имеет меньшие способности по другим направлениям, просто по ним его не тестировали. Будет ли еще шанс у человека понять, есть ли у него к ним способности или склонности, и проявить себя в других сферах? Ведь профиль — это не только погружение в выбранный предмет, но часто — изучение прочих дисциплин по остаточному принципу.

«Как сейчас — это неправильно, — говорит Людмила Салоид. — Когда пора выбирать профиль? Смотря с какой целью Если только для поступления, то уже в 8 классе стоит серьезно задуматься. Но в идеале нужен индивидуальный подход: многие даже в 11 классе еще не готовы определиться с профессией, например, мальчики вообще созревают позже девочек, это же касается и выбора профиля. И должна быть возможность поменять профиль, а не такие жесткие условия: у ребенка в любой период может измениться мотивация, ведь и в университетах меняют специализацию».

Советы родителям

Не спешите сделать жизненный выбор для ребенка и за ребенка: предоставьте ему такие условия, чтобы он в нужное время сам понял, что ему нужно.

Современная система образования требует, чтобы в 9 классе ребенок был готов определиться с профессиональным направлением. Помогите ему найти себя: постарайтесь, чтобы к этому времени он смог попробовать как можно больше разных направлений.

Все хорошо в меру: предлагая ребенку кружки и секции, не давите и не перегружайте, чтобы избежать психологических проблем в подростковом возрасте.