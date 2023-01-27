Филипп Киркоров уехал в США: Сможет ли он вернуться?

Певец Филипп Киркоров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Филипп Киркоров, как всегда, проводит вторую половину января в Майами. Там артист много лет назад купил дом.

Короля эстрады даже не испугало, что американские активисты хотят, чтобы против него ввели серьезные санкции. И если такие санкции все-таки введут, сможет ли артист вернуться в Россию, не потеряв особняк в Майами…

-Санкции не обозначают тюремное заключение в маленькой (в прямом смысле) тюрьме или в большой тюрьме (США),- объяснил известный адвокат Александр Добровинский. -Так что Филиппа Бедросовича точно выпустят из страны. Напомню, что некоторые люди, находящиеся под санкциями, довольно спокойно выехали из недружественных им и России стран. Хотя они-то выехали, а вот их деньги - нет… - заметил адвокат Александр Добровинский.

Напомним: к рождению детей артист прикупил в Майами особняк за 4 миллиона долларов на престижной улице Ла Горс (это жилье записано, по данным майамских риелторов, на артиста и на его тетю, оперную певицу Мари Киркорову, поэтому вряд ли имущество арестуют-Ред.).

Справляться с хозяйством певцу помогает тетя Мари и два помощника, семейная пара из Бразилии.