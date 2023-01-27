30 января РЭЦ и Совет Федерации начнут прием заявок на конкурс «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте»

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30 января Российский экспортный центр (РЭЦ) и Совет Федерации начнут прием заявок на Всероссийский конкурс центров поддержки экспорта (ЦПЭ) «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте».

Цель ежегодного конкурса – выявление и распространение лучших практик среди субъектов России по поддержке женского предпринимательства, ориентированного на экспорт, благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

«Поддержка женского предпринимательства – важное направление работы Российского экспортного центра. Комплексная и системная работа с женщинами-предпринимателями особенно важна на фоне новых вызовов, и конкурс «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте» станет важным шагом на пути к реализации экспортного потенциала женского предпринимательства и увеличению роли женщин в социально-экономической жизни страны», - отметил управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Евгений Подшивалов.

Победители будут определяться в номинациях «Динамика вовлечения в экспорт», «Новый женский экспорт» и «Креативное вовлечение». Федеральная Конкурсная комиссия оценит региональные Центры поддержки экспорта (ЦПЭ) по охвату услугами женщин-предпринимателей, количеству заключённых ими экспортных контрактов при поддержке ЦПЭ, а также по содержанию мероприятий по вовлечению предпринимательниц в экспортную деятельность. Результаты конкурса станут известны в марте 2023 года.

Решение о создании конкурса «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте» было принято на ПМЭФ-2022, его поддержал Совет Федерации. Соглашение о проведении конкурса 17 июня 2022 года подписали Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

В состав Конкурсной комиссии вошли представители федеральных органов власти, институтов развития и деловых объединений.

АО «Российский экспортный центр» — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки благодаря мерам господдержки национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В Группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта».

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе производители и поставщики могут обратиться в, региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать). Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Для экспортеров работает сервис цифровая платформа «Мой экспорт», которая позволяет им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме «Одного окна» онлайн.