Как понять, хороший ли ты родитель: психологи ответили на главный вопрос о воспитании

Родителя часто начинают задумываться: правильно ли они воспитывают детей? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Существуют ли универсальные правила? Что-то вроде дорожной карты безошибочного родительства, с которой точно вырастишь прекрасного человека. Следовать ли советам из книг по воспитанию или поступать так, как подсказывает сердце, чтобы заслужить это почетное звание?

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

- А это смотря для кого ты хочешь быть хорошим родителем, - говорит психолог и отец четверых детей Александр Ткаченко.

Если стараешься быть хорошим для окружающих, то рецепт простой: сделай так, чтобы твой ребенок был для всех удобен, поменьше проявлял активность, был тихим, покладистым, никому не перечил. И получишь вожделенную похвалу от тех, для кого так старался: « Как хорошо Вы воспитали своего ребенка».

Если хочешь быть хорошим родителем в собственных глазах, еще проще: оправдывай каждое свое действие в отношении ребенка тем, что ты ведь – родитель, а значит, желаешь ему только добра. Подрастет – поймет. И будешь чувствовать себя на высоте.

А вот если ты хочешь понять, хорош ли ты для своего ребенка, тут дело обстоит сложнее. Одевать, кормить, лечить – об этом сейчас не говорю, это само собой разумеется. Но у ребенка есть еще и психологические потребности – в безопасности, близости, автономии, свободном выражении, границах. Звучит мудрено, но, по сути, все довольно просто.

Безопасность – это когда ребенок тебя не боится, не вжимает голову в плечи, если сделал что-то не так. Это возможно, лишь если ты никогда его не бьешь и не кричишь.

Близость – это когда ребенок может залезть к тебе на колени или просто обнять, прижаться, побыть рядом, когда ему этого хочется. И ты готов на пару минут оставить ради него свои дела, даже очень важные.

Автономия – навык самостоятельного действия, когда ты помогаешь ребенку научиться чему-то новому, всячески поощряя его маленькие успехи. Или хотя бы не высмеиваешь его неумелый рисунок или поделку.

Свободное выражение – возможность для ребенка проживать свои чувства, уметь их понимать. Ну и, конечно, твое уважение к этим его чувствам, какими бы они ни были.

А границы – это разумные ограничения там, где ребенок в своей деятельности может причинить вред себе или другим. Сначала эти границы должен ставить ему ты, но по мере взросления ребенка их нужно будет расширять, давая возможность учиться уже самостоятельно контролировать свое поведение.

Если хотя бы эти психологические потребности удовлетворены, можешь считать себя достаточно хорошим родителем для своего ребенка.

МАМА — ЭТО ВАМ НЕ ПАПА

Хорошая мама и хороший папа – это одинаковый набор поступков, воспитательных приемов, реакций или разный?

- Разница есть, - говорит семейный психолог Наталья Федына. - Мама – это про чувства, эмоции, отношения, то есть про взаимоотношения с внутренним миром. Папа – больше про безопасное взаимодействие с внешним миром, про прикладные навыки, про научение, как лучше. Это не значит, что папа совсем не про чувства, и в какие-то моменты ребенок пойдет со своими проблемами к нему, а не к маме. Часто для детей в возрасте с 5 до 12 лет именно папа становится ключевой фигурой. Вообще один из главных показателей того, что ваши отношения с ребенком в порядке – если не смотря на то, что вы периодически ругаетесь и ссоритесь, ребенок приходит к вам и делится своими удачами и, что еще ценнее, неудачами.

ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ

Наталья Федына советует вспомнить свое детство и поступать с сыном или дочкой так, как вы, будучи ребенком, хотели, чтобы ваши родители поступали (или не поступали) с вами. Ведь ребенок взрослым не был, а вы были. Хорошие книжки по воспитанию, лекции, вебинары (Петрановскую, Гиппенрейтер…) — все это полезно читать и слушать, однако не слепо следовать всем советам, а пробовать и выбирать. А еще прислушиваться к себе: если больше ранит, чем помогает, возможно, мешают ваши личные внутренние проблемы, которые стоит решить с психологом.

А как быть с негативными эмоциями, с тем, что часто злишься, переходишь на крик? Родитель может злиться, это нормально, говорит эксперт, вопрос в том, как это делать. Старайтесь избегать упреков и обидных слов в адрес ребенка («ты плохой!»). Используйте «я-послания»: мне не нравится твой поступок, мне неприятны твои слова, я злюсь и т. д. А еще спрашивайте ребенка, что он сам чувствует. Ведь плохое поведение – это сигнал, что с ним что-то происходит, но выразить это как-то иначе у него не получается в силу возраста.

СНИЗЬТЕ ПЛАНКУ

Не нужно нагнетать «родительский невроз», обсуждая, что родители не так делают, большинство на самом деле – нормальные родители, уверена известный психолог и педагог Людмила Петрановская. И нет никакого специального списка ошибок или универсальных советов. Ведь мы не можем заранее узнать последствия наших решений, и ребенок, если захочет, все равно найдет повод для претензии: а почему заставляли заниматься музыкой? А почему не заставляли? Есть дети, которыми мало занимались, и они выросли прекрасными людьми. И дети, которыми много занимались, и у них серьезные проблемы. Поэтому психолог советует меньше нервничать и заниматься самоедством, снизить требования к себе и больше доверять природному чутью. И, главное, — получать удовольствие от общения с детьми. Чтобы ребенок понимал тебя и нормально развивался, не нужно быть совершенством.

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