Никиту Михалкова ждут на вручении «Золотого орла»

Режиссер, актер, телеведущий Никита Михалков Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пока даже организаторы церемонии точно не знают, приедет Никита Михалков на вручение главной национальной кинонаграды или нет.

- Мы его ждем. Он планирует. Ну а точно узнаем только по факту, - сказали в пресс-службе мероприятия. Ведущими церемонии будут Алексей Гуськов и Дарья Златопольская.

24 января Никита Михалков выписался из больницы, где пролежал три недели. Об этом писали СМИ. О его самочувствии беспокоились миллионы. Супруга режиссера Татьяна Михалкова рассказала, что сейчас ее муж восстанавливается после тяжёлого гриппа. Дозированную информацию дает и сам Никита Сергеевич.

Сегодня он сообщил поклонниками в своем Телеграм-канале «Бесогон», что 6 и 7 февраля вместе с коллегами-актерами выйдем на сцену Театра сатиры в спектакле «12».

Это спектакль Центра театра и кино, которым руководит Михалков. «Это актуальная история. И недаром слоган нашего спектакля: «Про всех и для каждого». Сидит ли зритель в царской ложе или на галёрке, каждый найдёт в спектакле своё», - написал режиссер. Спектакль поставлен по сценарию его фильма «12».

- Сейчас Никита Сергеевич в неплохой форме, - рассказали нам в Центре театра и кино. - 6-7 февраля у него спектакли «12» в Театре сатиры. Мы не отменили показы. Никита Сергеевич обязательно выйдет на сцену, потому что он играет без состава. Этот спектакль мы постоянно возим на гастроли. В начале весны у нас запланированы показы в Кемерово и Новокузнецке. А в мае – в Казахстане, Узбекистане. Никита Михалков и туда поедет. Ему нравится выходить на сцену. Осенью мы были на Дальнем Востоке – зрители прекрасно встречали.

Напомним, 77-летнего народного артиста России, режиссера Никиту Михалкова госпитализировали 5 января в тяжелом состоянии: с подозрением на двустороннюю пневмонию он попал в реанимацию 52-й больницы. Потом диагноз изменился на грипп.