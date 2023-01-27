Мировая эпидемия птичьего гриппа дошла до России? Чем это грозит

Вирусолог Альтштейн не исключил возможности новой мутации гриппа H5N1 Фото: Shutterstock

Погибшие на Каспии тюлени были заражены птичьим гриппом. Таковы промежуточные данные расследования беспрецедентной гибели нерпы в декабре прошлого года, когда на дагестанский берег море вынесло около 2,5 тысячи тушек погибших животных. По словам директора Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурада Гаджиева образцы тканей животных дали положительные результаты на птичий грипп и есть основания предполагать, что это смертоносный штамм H5N1, крайне опасный для птиц и животных.

Отметим, что точного подтверждения, что это именно птичий грипп H5N1, сейчас нет. Однако в конце весны – начале лета на острове Малый Жемчужный – любимом месте лежбища каспийских тюленей – массово гибли дикие птицы и тогда факт «виновности» именно варианта H5N1 подтвердился. Возможно, к зиме этот вирус и вызвал массовую гибель каспийской нерпы, занесенной в Красную Книгу.

Вспышки птичьего гриппа H5N1 лихорадили мир весь прошлый год. В США из-за вируса погибли более 58 миллионов сельскохозяйственных птиц, а дальше заразились медведи гризли. Осенью 2022 года 37 мишек умерли в штате Колорадо, потом случаи заражения медведей дошли и до штата Монтана. Животные были дезориентированы, частично слепли, и больных медведей пришлось усыпить. Вирус находили и у лис, скунсов и енотов. Весной крупнейшая вспышка гриппа H5N1 случилась на норковой ферме в Испании, «под нож» попали 50 тысяч норок. До Испании – гибли лисы в Нидерландах. В сентябре-октябре прошлого года в Челябинской и Курганской областях люди сталкивались с непонятным поведением косуль, они беспорядочно бегали и падали на дорогу. Тогда вирус гриппа H5N1 не подтвердился, правда, не выяснили и, какая именно зараза губила животных. И вот теперь – нерпа на Каспийском побережье.

ВОЗМОЖНА ЛИ ЭПИДЕМИЯ СРЕДИ ЛЮДЕЙ?

- Переход вируса птичьего гриппа H5N1 на человека нельзя исключить, - рассказал KP.RU вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. – Люди им заражаются нечасто, но все же заражаются. Обычно это бывает на фермах, где случилась эпидемия заболевания среди птиц и тогда при близком контакте на человека идет большая вирусная нагрузка.

А уж если заразился, то перспективы нерадостные. Около 60 % известных случаев заражения людей штаммом H5N1 закончились смертельно. К счастью, птичий грипп H5N1 крайне плохо и неэффективно передается от человека к человеку.

- В верхних дыхательных путях человека температура слишком низкая для того, чтобы вирус активно размножался и передавался дальше. Но «дамоклов меч» пандемии, вызванной крайне опасной группой вирусов птичьего гриппа, к которой относится и H5N1, висит над человечеством. Нельзя исключать случайной мутации, которая изменит свойства вируса невыгодным для человека путем, - говорит ученый.