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27 января 2023 14:53

Уехавшая из России Чулпан Хаматова вновь появится на российских экранах

Режиссер Сергей Урсуляк заявил, что Чулпан Хаматову не стали убирать из фильма «Праведник»
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Режиссер Сергей Урсуляк заявил, что Чулпан Хаматову не стали убирать из фильма «Праведник»

Режиссер Сергей Урсуляк заявил, что Чулпан Хаматову не стали убирать из фильма «Праведник»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судьба артистов, которые уехали из страны или остались, но выступили против спецоперации, складывается по-разному. Так, на днях стало известно, что Дмитрия Назарова не только уволили из МХТ им. Чехова за нашумевшие песни и интервью, но и лишили главной роли в ремейке «12 стульев», где он должен был играть Кису Воробьянинова, а Дмитрий Нагиев – Остапа Бендера.

Чулпан Хаматова, которые долгие годы была в России одной из самых востребованных актрис, покинула страну в первые дни СВО и обосновалась в Латвии, устроилась в местный театр. Между тем, на Родине у артистки остались несколько незавершенных кинопроектов. Один из них - фильм «Просточеловек» должен был выйти на экраны в прошлом году, однако, в последний момент был снят с проката и теперь демонстрируется лишь на кинофестивалях.

Другой проект, куда более масштабный – военная драма «Праведник» - стартует в кинотеатрах в ближайшие недели – 16 февраля. Картину о подвиге офицера Красной армии, который в годы Великой Отечественной войны спас более 200 евреев, снимали в 2021 году. Об участии Чулпан Хаматовой СМИ тогда писали наперебой – у неё по сюжету одна из главных ролей. Однако, ни в трейлере, ни в анонсах премьеры артистка не появилась. При этом в соцсетях «Праведника» активно обсуждают: пока одни недовольны участием Хаматовой в ленте, другие, наоборот, просят не отменять актрису.

Заменили ли Хаматову в военной драме, сайт KP.RU без обиняков спросил у режиссера Сергея Урсуляка.

- Сергей Владимирович, получается, это будет первый фильм с участием Чулпан Хаматовой после её отъезда из России? Она осталась в проекте?

- Да, она в фильме осталась. И что?

- Был прецедент, когда фильм не доходил до больших экранов. Значит, вам удалось отстоять весь актерский состав?

- Я ничего не отстаивал. По этому поводу вопросов не было.

- А почему в трейлере и анонсах нет ни лица, ни фамилии Чулпан Хаматовой?

- Я не знаю про трейлер, потому что не я его делал. Но никакой роли это не играет.

Тем временем, в «Праведнике» наряду с Чулпан Хаматовой сыграли известные артисты: Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Константин Хабенский, Александр Яценко… Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о подвиге Николая Киселева, офицера Красной Армии, который в 1942 году спас 218 советских евреев, выведя женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта.

Шоу-бизнесЗвезды: скандалЧулпан Хаматова: досье KP.RU