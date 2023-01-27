Уехавшая из России Чулпан Хаматова вновь появится на российских экранах

Режиссер Сергей Урсуляк заявил, что Чулпан Хаматову не стали убирать из фильма «Праведник» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судьба артистов, которые уехали из страны или остались, но выступили против спецоперации, складывается по-разному. Так, на днях стало известно, что Дмитрия Назарова не только уволили из МХТ им. Чехова за нашумевшие песни и интервью, но и лишили главной роли в ремейке «12 стульев», где он должен был играть Кису Воробьянинова, а Дмитрий Нагиев – Остапа Бендера.

Чулпан Хаматова, которые долгие годы была в России одной из самых востребованных актрис, покинула страну в первые дни СВО и обосновалась в Латвии, устроилась в местный театр. Между тем, на Родине у артистки остались несколько незавершенных кинопроектов. Один из них - фильм «Просточеловек» должен был выйти на экраны в прошлом году, однако, в последний момент был снят с проката и теперь демонстрируется лишь на кинофестивалях.

Другой проект, куда более масштабный – военная драма «Праведник» - стартует в кинотеатрах в ближайшие недели – 16 февраля. Картину о подвиге офицера Красной армии, который в годы Великой Отечественной войны спас более 200 евреев, снимали в 2021 году. Об участии Чулпан Хаматовой СМИ тогда писали наперебой – у неё по сюжету одна из главных ролей. Однако, ни в трейлере, ни в анонсах премьеры артистка не появилась. При этом в соцсетях «Праведника» активно обсуждают: пока одни недовольны участием Хаматовой в ленте, другие, наоборот, просят не отменять актрису.

Заменили ли Хаматову в военной драме, сайт KP.RU без обиняков спросил у режиссера Сергея Урсуляка.

- Сергей Владимирович, получается, это будет первый фильм с участием Чулпан Хаматовой после её отъезда из России? Она осталась в проекте?

- Да, она в фильме осталась. И что?

- Был прецедент, когда фильм не доходил до больших экранов. Значит, вам удалось отстоять весь актерский состав?

- Я ничего не отстаивал. По этому поводу вопросов не было.

- А почему в трейлере и анонсах нет ни лица, ни фамилии Чулпан Хаматовой?

- Я не знаю про трейлер, потому что не я его делал. Но никакой роли это не играет.

Тем временем, в «Праведнике» наряду с Чулпан Хаматовой сыграли известные артисты: Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Константин Хабенский, Александр Яценко… Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о подвиге Николая Киселева, офицера Красной Армии, который в 1942 году спас 218 советских евреев, выведя женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта.