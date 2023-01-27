Треть россиян считают, что процедуру аборта необходимо сделать бесплатной

Каждый пятый опрошенный считает, что аборты должны делать только врачи государственных клиник, чтобы женщины, попавшие в сложное положение, не нарвались на шарлатанов, которые бы навредили их здоровью. Фото: Shutterstock

Патриарх Кирилл, призвал убрать аборты из списка услуг в частных клиниках. В РПЦ подчеркнули, что эта процедура не должны быть средством для обогащения. Как оказалось, половина россиян с этим мнением абсолютно согласны. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, каждый пятый опрошенный считает, что аборты должны делать только врачи государственных клиник, чтобы женщины, попавшие в сложное положение, не нарвались на шарлатанов, которые бы навредили их здоровью.

Нужно ли запретить клиникам делать аборты?

Еще 29% говорят, что аборты можно оставить в перечне услуг и в коммерческих клиниках, но процедура эта должна стать бесплатной. И если врачи уж берутся за нее, то не должны брать с клиенток денег.

Однако не все россияне разделяют эту позицию. Так, четверть опрошенных говорят, что аборт – это обычная медицинская процедура, поэтому может проводиться как в государственных клиниках, так и в коммерческих. А в коммерческих она еще и оплачиваться должна согласна тарифам на медуслуги, никаких исключений делать не нужно, уверены респонденты.

«Частные услуги уйдут в «подполье», вот и все, что будет, если эту инициативу одобрят», - беспокоится участница опроса.

«Убирать из частных клиник не надо, а то вырастет число подпольных операций», - соглашается другая.

Нужно ли запретить клиникам делать аборты?

Нашлись и те, кто вообще выступил против абортов. Так, 16% участников исследования полагают, что такая операция – грех и ее нужно официально запретить в стране.

А вот оставшиеся 11% признались, что затрудняются ответить на поставленный вопрос.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 9,1 тысячи человек.

Напомним, ранее с инициативой запретить в России платные аборты выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он заявил, что коммерсанты не должны наживаться на горе женщины.

«Настало время законодательно изъять аборты из списка так называемых услуг, позволяющих наживаться коммерсантам от медицины на горе женщины», - заявил накануне патриарх на пленарном заседании ХI Рождественских парламентских встреч.