Итоги парижской недели высокой моды: Нам вернули одежду из 80-х, кокошники и серые пальто

В Париже завершилась неделя высокой моды. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Париже завершилась неделя высокой моды. В этот раз модное событие было насыщено не только трендами на будущие сезоны, но и странными показами – на них демонстрировали образы, которые вызвали шок и громкие обсуждения в разных странах мира. Мы посмотрели со стилистом Анваром Очиловым все показы: оценили тренды и спорный креатив. Модные дома представляют тенденции, которые будут главными в моде на ближайшие сезоны.

ШОК – ЭТО ПО-МОДНОМУ

Платья вверх тормашками

Самым обсуждаемым стал показ голландского модного дома Viktor & Rolf под названием «Вальс капитализма поздней стадии». Модели по подиуму гуляли в платьях, которые были надеты на моделей вверх ногами и другими нестандартными способами. Платья красивые, а вот их подача – спорная. Ксения Собчак оценила: «А мне понравилась новая коллекция Viktor & Rolf - с юмором, как и обычно». Этой провокацией бренд привлек внимание к летней коллекции, которую публика будет носить стандартным образом. Стилист Анвар Очилов шутку бренда назвал модным юмором: «Можно много шутить на тему подачи образов: когда лень мыть голову или размер не подошел. Суть – нам предлагают образы сказочной принцессы. Вечерние платья остаются женственными, корсетными, с обилием камней или просто элегантными с пышными, плиссированными юбками». Цена на платья бренда стартует от 80 тысяч рублей. Кутюрная коллекция стоит в несколько раз дороже.

Образы с показа Viktor & Rolf Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звериный оскал звезд

Французский бренд Schiaparelli показал 32 очень разных образа в коллекции «Инферно». Скандальным стал выход моделей, у которых на платьях «сидели» головы животных – они напомнили публике чучела от таксидермистов. Бренд сообщил, что все материалы искусственные, а они вдохновлялись «Божественной комедией» Данте, и их животные олицетворяют три страсти – сладострастие, гордыню и корыстолюбие. Ирина Шейк щеголяла в образе львицы, Наоми Кэмпбелл стала волчицей, а Шалом Харлоу – снежным леопардом. Сначала публика модную задумку не оценила. Но страсти улеглись после того, как организация по защите животных РЕТА поддержала показ: «Образы Кайли, Наоми и Ирины прославляют красоту диких животных и представляют собой мощное выступление против трофейной охоты, где львов и волков буквально разрывают на куски для того, чтобы удовлетворить человеческий эгоизм. А такой дизайн демонстрирует человеческую изобретательность и предотвращает страдания зверей». Стилист Анвар Очилов показ смотрел: «Бренд этими образами показал: не убивая животных можно круто и натуралистично создать искусственный аналог любой меховой одежды. Нужный эффект достигли – еще раз привлекли внимание к проблеме сохранения редких животных».

Платье с головой льва из коллекции "Инферно" Фото: EAST NEWS

Я – веселая медуза

Индийский модельер Рахул Мишра вдохновился образами морских обитателей. Наш эксперт поясняет: «Неделя высокой моды – это не только тренды, которые мы забираем, чтобы модно одеваться. Это творчество модельеров на которое можно смотреть, чтобы просто любоваться красотой костюма. Ну и выхватывать параллельно актуальные мотивы. Здесь это – воздушные образы, прозрачные ткани, много золота, блеска, камней».

Платье-медуза Рахула Мишра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МОДНИЦАМ НА ЗАМЕТКУ

Мексиканский тушкан или шанхайский барс?

Французский бренд Alexandre Vauthier в летней коллекции показал шубы не случайно. Концепция такая: люди устали от пляжного отдыха и все чаще путешествуют в края, где холодно. В шубках кислотных цветов нельзя остаться незамеченными. «Это искусственный мех, созданный по новейшим технологиям – в такой одежде очень тепло. Также как и в натуральном мехе, который больше не принято носить. В коллекции не только короткие шубки, но «тулупы» - в таких не замерзнешь», - поясняет стилист. Цена на полушубки бренда стартует от 500 тысяч рублей.

Шуба из искусственного меха Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Арлекино видно неплохой

88-летний итальянский модельер Джорджио Армани показал коллекцию в стиле Арлекино – ромбы повсюду. Ксения Собчак уже приглядела обновку: «При просмотре кутюрной коллекции Giorgio Armani на ум приходит только припев «Арлекино». Но вообще палитра приятная – даже светленькое платье в ромб захотелось слегка». Анвар Очилов тоже рекомендует: «Яркие ромбы чаще рифмуются с одеждой для молодежи. Но эта коллекция подойдет всем». В тренды отсюда уходят – ромбы, блестящие ткани, креативный ворот, сетка и приталенные силуэты – без плеч и другие варианты. Платье бренда из шелка – от 600 тысяч рублей, из вискозы – от 200 тысяч рублей.

Армани и модели в стиле Арлекино Фото: REUTERS

Главное – чтобы костюмчик сидел

Кутюрная коллекция французского Dior верна классике бренда. Много хорошо отшитых серых деловых костюмов, пальто классического кроя – в таких можно и офис, и на переговоры, и в театр, и на свидание. Дорогой базовый костюм в стиле 70-х вернулся надолго. На показе была продюсер Яна Рудковская, помимо обилия костюмов и пальто она отметила следующие материалы и цвета: «Золото, бархат разных оттенков, переливающиеся платья, бахрома». Средняя цена на женские костюмы – 100 тысяч рублей.

Строгие костюмы Фото: REUTERS

Кокошник всему голова

Ливанский дизайнер Эли Сааб заинтересовал публику невестой на подиуме, а точнее ее головным убором. Кокошник – отличный способ закрепить фату. Яна Рудковская тоже считает, что это не просто корона: «Поговорила со знатоками моды, говорят, что да – кокошник. Мне очень нравится, уж очень напоминает нашу Царевну-лебедь». Цена свадебного платья от бренда Elie Saab стартует от 1 миллиона рублей.

Фото: телеграм-канал Яны Рудковской

80-е теперь на подиуме

Испанский дизайнер Хуана Мартин своей коллекцией еще раз подтвердила – 80-е возвращаются в моду. Анвар Очилов подтверждает: «Пиджаки с объемными плечами можно носить и с юбками, и с лосинами, и с шортами». Если в семейном шкафу сохранились вещи конца прошлого века, то смело можете также доставать: цветные леггинсы, широкие джинсы и выбеленные или джинсы-варенки с завышенной талией, одежда в бельевом стиле (в том числе боди), блестящие блейзеры, силуэт – перевернутый треугольник и увеличенная линия плеч, смелые сочетания разных стилей.