Аптечный кризис: дефицит сотен препаратов поразил Европу

Несколько месяцев почти все европейские страны испытывают острую нехватку медикаментов. Фото: REUTERS

Французские СМИ сообщают об острой нехватке лекарств в аптеках: из 13 тысяч зарегистрированных наименований сейчас доступны только 4. Люди обходят десятки аптек и стоят в очередях, чтобы найти нужный препарат, а чиновники призывают не закупать лекарства впрок и принимать их только при назначении врача.

Аптечный кризис коснулся не только Франции, уже несколько месяцев почти все европейские страны испытывают острую нехватку медикаментов. СМИ и представители здравоохранения сообщают о дефиците жизненно-важных лекарств: антибиотики, болеутоляющие и жаропонижающие средства, противораковые препараты, инсулин, кортикоиды, средства от эпилепсии. Профильные чиновники во Франции, Германии, Италии, Великобритании, Германии и других странах рапортуют о нехватке сотен наименований. Особенно остро европейцы ощущают нехватку парацетамола и антибиотиков, поскольку континент в настоящее время переживает тройную эпидемию: гриппа, Ковид-19 и бронхиолита.

По словам экспертов, причины у такого дефицита две. Первая - рост спроса в последние годы, спровоцированный волной эпидемий. Только за 2022 год продажи антибиотиков выросли на 43%. Вторая - перебои с поставками и острая зависимость ЕС от импорта лекарств. 80% активных веществ и 40% препаратов, используемых в Европе, производятся за пределами континента, в основном, в Китае и Индии. Проблемы возникают и с упаковкой лекарств из-за дефицита алюминия и картона.

Во Франции, где цены на препараты активно регулируются государством, производство становится просто невыгодным и часть лекарств, произведенных внутри страны, продается за рубеж.

Как европейцы выходят из ситуации?

Несмотря на обещания урегулировать кризис, власти стран ЕС и представители здравоохранения признают, что решение этой затянувшейся проблемы требует времени: необходимо целиком менять фармацевтический рынок, наращивать собственное производство и делать его рентабельным, не допуская роста цен для потребителей.

Пока же европейцы стараются выходить из ситуации как могут. Чиновники ограничивают продажу лекарств в одни руки и призывают граждан не паниковать. Фармацевты ищут новые каналы поставок или предлагают клиентам аналоги, что не всегда является выходом из-за возможных побочных эффектов. Жители Франции практикуют аптечный туризм в соседние страны, например, в Италию, где покупают парацетамол втридорога.

Президент Палаты врачей Германии Клаус Райнхардт и вовсе предложил создать блошиный рынок лекарств, где владельцы неиспользованных таблеток, могли бы уступить их нуждающимся пациентам, но был раскритикован профсоюзом фармацевтов, который назвал эту идею опасной.

Ни одно из решений не способно удовлетворить сезонный спрос в короткие сроки, поэтому дефицит в ближайшее время будет сохраняться, вызывая страх и раздражение у населения и тревогу у врачей.