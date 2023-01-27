45-летняя Екатерина Климова потратила на омоложение более миллиона рублей

Екатерина Климова Фото: Кадр видео

На красную дорожку самой престижной российской кинопремии «Золотой орел» по традиции выходят главные кинодивы страны. Недавно отметившая 45-летие Екатерина Климова, удивила репортеров новым имиджем. Актриса помолодела лет на пятнадцать: ни одной морщинки, глаза горят, кожа сияет.

По мнению косметологов, без их помощи тут не обошлось. Судя по всему, Екатерина обратилась в одну из лучших клиник.

-Екатерина выглядит превосходно. Думаю, она сделала серию процедур. Вполне возможно, что была задействована и пластическая хирургия, -говорит KP.RU бьюти-эксперт, амбассадор бренда «Lucky Group» Ирина Ковалевич. - Скорее всего, была блефаропластика нижних век. Такая процедура стоит 160 тысяч рублей. Ну и конечно, же «уколы красоты», инъекции ботокса и филлеров, препаратов, которые заполняют морщинки. А так же, если мы сравним со старыми фото Климовой, можно заметить, что форма губ актрисы стала более объемной. Думаю, на новый стиль Екатерина потратила около миллиона рублей, -считает наш эксперт.

Амбассадор бренда «Lucky Group» Ирина Ковалевич Фото: Личный архив

Впрочем, Екатерина Климова, будучи одной из самых красивых российских актрис, частенько признавалась, что никогда не считала себя красавицей.

-После сорока лет природе мы не нужны. Ты уже выполнила свою функцию: родила ребенка, достигла чего-то в профессии. Все, что остается, — продолжать жить, чтобы мир тебя не отторгал,-рассуждала в интервью Woman артистка.

Фото: Кадр видео

— Если не гнаться за молодостью, а просто органично ощущать себя, то найдутся роли, и в жизни все будет хорошо. Лично я не приемлю, когда молодая 30-летняя женщина ходит с сединой. Если нет возможности пойти в салон, купи краску! Сделай хотя бы такую малость для себя,-советовала поклонникам Климова.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Что смотреть на ТВ в 2023 году (подробнее)