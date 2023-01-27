Истинная причина заинтересованности США в конфликте на Украине. Обман поражает

Президент США Джозеф Байден объявил, что США предоставят Киеву партию в 31 танк М1 "Абрамс" Фото: REUTERS

Я вам-таки один умный вещь скажу – вы только не обижайтесь. Американцы совсем не зря поставили в свое время рулить украинской медициной "доктора Смерть" Ульяну Супрун, у которой даже полноценного диплома не было. И совсем не зря они еще во времена президентства Порошенко надиктовали реформу школьного образования, сделав акцент на том, что математика и даже арифметика – это "москальская" лженаука, забивать которой головы подрастающего поколения – дело совершенно для этого поколения ненужное. И вот – первые доказательства их правоты.

Президент США Джозеф Байден объявил, что США предоставят Киеву партию в 31 основной боевой танк американской армии М1 "Абрамс" на общую сумму в 400 миллионов долларов. Путем нехитрых арифметических действий, даже одного из них, именуемого делением, получаем, что стоимость одного танка М1 "Абрамс" для Киева составит таким образом 12 млн 903 тысячи долларов США.

Потрясающая цифра. Прямо почти как современный боевой реактивный истребитель. И это при том, что по официальным данным стоимость таких танков по контрактам для армии самих США составляет от 5 до 6 млн долларов. Причем, если средняя балансовая цена танка в модификации М1А2 составляла порядка 6,2 млн долларов, то армии Ирака такие танки поставлялись п из расчета 1, 4 млн долларов за одну машину.

Даже при варианте ух какой модернизации с внедрением всех новых систем защиты, прицеливания и ведения огня это удорожало танк, максимум, на 2 млн долларов. И тут вдруг вместо 6 миллионов целых почти 13 миллионов.

Хочется, как Герасиму из анекдота про Муму выпрямиться во весь рост и гордо и настойчиво спросить: "За что?" Особенно если учесть, что, как написало издание Politico, Вашингтон поставит Киеву не самый последние варианты модернизированных танков. В частности, Киев получит танки не с самой секретной "непробиваемой" броней, в которой в сплаве присутствует обедненный уран, а более простые и менее защищенные модели.

Но не спрашивается, поскольку ответ очевиден: "Потому что".

Или же здесь начала действовать совершенно иная логика. И американские власти вместе с компанией по производству этих танков начитались, по каким ценам закупаются Минобороны Украины яйца для личного состава ВСУ и решили также сорвать "купон удачи", который выпадает не чаще, чем пару раз за жизнь. Тем более, что Киеву все равно деваться некуда, ему сейчас можно танк впарить по цене эсминца, не меньше. Ведь при очевидном для всех уже исходе на Украине никто никаких долгов отдавать не собирается. Поэтому они согласятся сейчас на любые цены и любые контракты. Особенно, если удастся с них еще немного (процентов 30 плюс-минус) положить в свой карман в виде откатов. Разве "Абрамс" хуже хоть чем-нибудь яиц? Да ничем!

Если бы на Украине продолжали учить нормальные математику и арифметику, то такой контракт мог бы вызвать у населения много вопросов. Но для тех, кто не знает таблицы умножения все обстоит, как нельзя лучше. Американцы реально знают, что для чего они делают в своих колониях.