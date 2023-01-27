Герой спецоперации «Z» старший прапорщик Васильев выбил врага с позиций прямой наводкой

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Вывеска дураков - гордость, людей посредственного ума - подлость, а человека истинных достоинств - возвышенность чувств, прикрытая скромностью», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам давал наставления: «Трое наскочат — первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун!».

ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ ПОД АРТОБСТРЕЛОМ

Прапорщик Айнур ИСКАНЯРОВ

Прапорщик Айнур ИСКАНЯРОВ Фото: Минобороны РФ

«Начальник аппаратной прапорщик Айнур Исканяров в ходе специальной военной операции обеспечивал бесперебойную, устойчивую связь и обмен информацией внутри батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил. Украинские националисты, стремясь вытеснить наши войска с занимаемых позиций атаковали район расположения российской БТГр с применением реактивных систем залпового огня. В результате обстрела боевиков, осколками снаряда РСЗО американского производства были повреждены узлы и агрегаты станции спутниковой связи. Понимая, что отсутствие связи лишит командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, осознавая, что подвергается смертельной опасности, Исканяров выдвинулся к поврежденному изделию и приступил к его восстановлению. Находясь в условиях обстрела со стороны боевиков, Айнур оценил характер повреждений и оперативно осуществил замену поврежденных элементов, после чего заново настроил станцию. Самоотверженные действия воина-связиста и его высокий профессионализм позволили в кратчайшие сроки восстановить средства связи группировки войск, что позволило передать артиллерийским расчетам координаты позиций вражеских РСЗО. Огнем российской артиллерии вражеские реактивные системы были подавлены».

ВЫБИЛ ВРАГА С ПОЗИЦИЙ ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ

Старший прапорщик Илья ВАСИЛЬЕВ

Старший прапорщик Илья ВАСИЛЬЕВ Фото: Минобороны РФ

«Старший прапорщик Илья Васильев в составе экипажа танка неоднократно принимал участие по выдавливанию украинских боевиков из стратегически важных населенных пунктов и их укрепленных районов обороны. В боевых действиях, выполняя обязанности наводчика, уничтожил более пяти единиц бронетехники противника. В одном из боев старший прапорщик Илья Васильев выполнял задачу по обнаружению укрепленных позиций противника. Подобравшись на минимальную дистанцию к линии обороны националистов, Иван открыл огонь по долговременным укрепленным позициям, где находились националисты и их бронетехника. В результате точного огня российского экипажа танка противник был выбит с занимаемого рубежа обороны, понеся значительные потери в живой силе, бронетехнике и противотанковых средствах. Точные и грамотные действия старшего прапорщика Ильи Васильева позволили российским войскам занять выгодные рубежи и развить наступление».