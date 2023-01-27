Герой спецоперации «Z» старший прапорщик Васильев выбил врага с позиций прямой наводкой

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе.
Фото: Александр КОЦ
Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.
Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.
«Вывеска дураков - гордость, людей посредственного ума - подлость, а человека истинных достоинств - возвышенность чувств, прикрытая скромностью», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам давал наставления: «Трое наскочат — первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун!».
Прапорщик Айнур ИСКАНЯРОВ
Прапорщик Айнур ИСКАНЯРОВ
Фото: Минобороны РФ
«Начальник аппаратной прапорщик Айнур Исканяров в ходе специальной военной операции обеспечивал бесперебойную, устойчивую связь и обмен информацией внутри батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил. Украинские националисты, стремясь вытеснить наши войска с занимаемых позиций атаковали район расположения российской БТГр с применением реактивных систем залпового огня. В результате обстрела боевиков, осколками снаряда РСЗО американского производства были повреждены узлы и агрегаты станции спутниковой связи. Понимая, что отсутствие связи лишит командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, осознавая, что подвергается смертельной опасности, Исканяров выдвинулся к поврежденному изделию и приступил к его восстановлению. Находясь в условиях обстрела со стороны боевиков, Айнур оценил характер повреждений и оперативно осуществил замену поврежденных элементов, после чего заново настроил станцию. Самоотверженные действия воина-связиста и его высокий профессионализм позволили в кратчайшие сроки восстановить средства связи группировки войск, что позволило передать артиллерийским расчетам координаты позиций вражеских РСЗО. Огнем российской артиллерии вражеские реактивные системы были подавлены».
Старший прапорщик Илья ВАСИЛЬЕВ
Старший прапорщик Илья ВАСИЛЬЕВ
Фото: Минобороны РФ
«Старший прапорщик Илья Васильев в составе экипажа танка неоднократно принимал участие по выдавливанию украинских боевиков из стратегически важных населенных пунктов и их укрепленных районов обороны. В боевых действиях, выполняя обязанности наводчика, уничтожил более пяти единиц бронетехники противника. В одном из боев старший прапорщик Илья Васильев выполнял задачу по обнаружению укрепленных позиций противника. Подобравшись на минимальную дистанцию к линии обороны националистов, Иван открыл огонь по долговременным укрепленным позициям, где находились националисты и их бронетехника. В результате точного огня российского экипажа танка противник был выбит с занимаемого рубежа обороны, понеся значительные потери в живой силе, бронетехнике и противотанковых средствах. Точные и грамотные действия старшего прапорщика Ильи Васильева позволили российским войскам занять выгодные рубежи и развить наступление».