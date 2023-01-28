«Это деньги американцев». Сколько США получило налогов в прошлом году и какую сумму из них хочет потратить на вооружение для Украины

Заявление о начале поставок Abrams стало для Вашингтона не столько очередной формальной декларацией об оказании военной помощи Украине, сколько своеобразным рычагом давления на Берлин Фото: REUTERS

Сразу четыре американских конгрессмена, представляющих Республиканскую партию, обратились к президенту США с призывом прекратить тратить деньги «на конфликт на другом конце света». Лорен Боберт, Пол Госар, Илай Крейн и Трой Нелс в своем письме, адресованном главе Белого дома, потребовали от него объяснений в отношении решения передать Киеву танки Abrams.

- Американский народ избрал нас не для того, чтобы постоянно тратить его заработанные тяжким трудом деньги на конфликт на другом конце света. Нынешняя эскалация продолжает происходить за счет американского налогоплательщика… Украина не является союзником по НАТО, и мы никоим образом и ни в каком качестве не обязаны защищать ее границы, - отметили авторы обращения.

Они также заявили, что ВСУ еще до начала спецоперации российских войск «показали неспособность предотвращать хищение и продажу военного имущества».

Таким образом, из казны США, обещавшим Киеву 31 танк, в карманы производителей отправятся порядка $220 миллионов. Еще в несколько десятков миллионов долларов обойдется доставка техники на украинскую территорию, а также обучение экипажей.

Бюджет же всего оборонного ведомства США составил в 2022 году $773 миллиарда; специального федерального фонда восстановления экономики США от последствий COVID-19 - $150 миллиардов. В прошлом году американцы заплатили в федеральную казну в виде налогов $4,9 триллионов. Суммы немаленькие, но потраченные из них на поставки танков деньги могли пойти на улучшение жизни американцев, а не на «конфликт, на другом конце света», уверены конгрессмены.

Само же заявление о начале поставок Abrams стало для Вашингтона не столько очередной формальной декларацией об оказании военной помощи Украине, сколько своеобразным рычагом давления на Берлин, который отказывался передавать киевскому режиму аналогичную военную технику. И как только в Германии все же решили «поделиться» своими танками с ВСУ, американское правительство сообщило, что Abrams попадут к украинцам «через много месяцев», так как снимать даже один такой танк с боевых дежурств американцы не намерены. На производство новых, их обкатку как раз и уйдут, по самым скромным подсчетам, как минимум, полгода.

Abrams – боевой танк, стоящий на вооружении армии и морской пехоты США, а также армий ряда других стран. В зависимости от комплектации, его стоимость может доходить до $7 миллионов (без учета снарядов).