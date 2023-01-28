В России предложили создать список запрещенных видеоигр: их будут отбирать по одному параметру

Вредное воздействие видеоигр на детей вовсе не миф Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Законодатели из комиссии по информационной политике Федерального Собрания (Госдумы и Совфеда) обратились через аппарат правительства сразу в Генпрокуратуру, Минцифры и Минпрос. Цель благая – защитить детей от негативного воздействия компьютерных игр. Воздействие-то есть, но не такое, как думают законодатели, объяснили эксперты.

Атака на игрухи

Предложения выстраиваются в программу. В нее входят следующие требования:

- предварительно устанавливать отечественные программы родительского контроля на продающиеся в РФ компьютеры;

- создать каталог одобренных онлайн-игр, «чтобы защитить детей от негативного влияния»;

- обязать разработчиков онлайн-игр ввести вход в них «через российские системы идентификации и аутентификации»;

- проверять «код видеоигр» на «вредоносные программы и запрещенный контент».

Члены совета законодателей РФ считают, что в популярных видеоиграх могут использоваться «скрытые вставки» и «способы распространения информации, воздействующие на сознание и подсознание» детей. (Имеется в виду пресловутый 25-й кадр, про который, впрочем, говорят, что все это выдумка).

Заняться всем этим должен Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИКТ). Это, по мнению участников рынка, говорит и еще об одной цели программы: поддержать отечественного производителя. Ведомства должны дать отзывы до 10 февраля.

Возможные последствия

Эксперты сразу вспомнили о китайском опыте жесткой цензуры видеоигр, в результате которой собственный рынок КНР был уничтожен. «Для индустрии видеоигр эта инициатива может стать серьезным ударом, - считает генеральный директор и соучредитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников. - Мы много раз говорили о том, что индустрии сейчас нужна поддержка в том числе от государства. Хорошо, что от Минцифры помощь уже есть, разработка игр стала одним из видов деятельности ИТ, и льготы для айтишников распространяются и на игровую отрасль. Также мы рассчитываем, что подобные идеи будут обсуждаться с участниками рынка. Иначе есть большой риск наступить на «китайские грабли», хотя уже сейчас в Китае вводятся послабления ранее введенных ограничений. Потому что пользы от них не обнаружилось, а вреда для экономики заметно прибавилось. Надеюсь, в этом случае мы будем учиться на чужих ошибках, а не на своих».

Другие эксперты опасаются: если составить списки, «белый» рынок умрет. «То, что мертво, умереть не может, - успокоил нас независимый эксперт по рынку видеоигр Александр Кузьменко. – При покупке иностранных игр уже давно используются исключительно серые схемы. А российских разработок пока слишком мало».

На доступность любой чуждой игрухи никакие запреты не повлияют: их будут по-прежнему скачивать с торрентов. Собственно, может быть люди (большие и маленькие) и с удовольствием стали бы играть в российские патриотические игры, но их, увы, еще слишком мало.

Воздействие на детей

Вредное воздействие видеоигр на детей вовсе не миф. Дети-геймеры реже гуляют и играют во дворе, мало двигаются, полнеют, портят зрение, приобретают привычку часто уходить от действительности, иногда даже начинают бояться реального мира или просто считать его менее интересным, чем игровой, виртуальный.

Вдобавок некоторые мошенники завлекают детей официально бесплатными играми, а потом «разводят» на перевод настоящих денег. Сейчас это сложнее, чем год назад (из-за западных блокировок ряда российских банков), но выманить у подростка-простака все деньги с мобильника у некоторых онлайн-«бизнесменов» по-прежнему получается.

Но от игр есть и польза: они снижают детскую и подростковую преступность. Делают они это, как объяснила KP.RU доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Марина Бардышевская, очень странным непрямым образом.

Есть информация, что те самые «кровавые» игры, которые очень не любят бабушки, дедушки, да и родители не приветствуют, часто удовлетворяют и гасят жажду разрушения и агрессии. Правда, они же могут агрессивность разжечь. Последнее хотя бы частично нейтрализуется тем, что компьютерное «мочилово» отбирает у возможного злодея и время, и, в конечном счете, силы.

В любом случае, психологи настоятельно рекомендуют разрешать ребенку играть в зависимости от возраста не более одного (для детей от 5 до 10 лет), двух (с 10 до 14 лет) и трех часов в день (от 15 и старше). Хотя на наш взгляд, три часа это невероятно много.