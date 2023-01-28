В Национальном университете в Киеве запретили говорить на русском даже между собой

Еще при основании этой академии русский язык там был фактически запрещен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ну наконец-то! Борьба с русским языком дошла до своего логического конца. Или все же промежуточного? На территории Национального университета "Киево-Могилянская академия" отныне полностью запрещено любое общение на русском языке. Об этом заявил член наблюдательного совета академии Геннадий Зубко. Поправка об этом внесена в правила внутреннего распорядка "академии", давшей украинской "науке" множество исследователей украинской же истории в области украино-персидских войн, наводивших ужас на Геродота, и тиранозавров, бывших свидетелями выкапывания Черного моря.

Сам Геннадий Зубко, сообщивший о новшестве с нескрываемой радостью, – это тоже не случайный прохожий с улицы. А бывший депутат Верховной рады от партии Юлии Тимошенко "Батькивщина", который в 2014-м стал первым замглавы Администрации президента Украины, а в правительствах Яценюка и Гройсмана занимал пост вице-премьера. И его карьерный путь доказывает, что вне зависимости от конкретной персоны президента Незалежной, государственная политика Украины, начиная с "революции гидности" не менялась ни на йоту.

Еще при основании этой академии русский язык там был фактически запрещен. То же преподавание разрешалось только на украинской мове и на английском. Но отныне русский язык запрещен не только во время лекций и семинаров, на собраниях и каких-либо мероприятиях, но и даже в межличностном общении студентов на переменах и в перерывах, не говоря уже о просто разговорах в свободное время. И не только для студентов, но и для всех, кто находится на территории этого "национального университета". За нарушение же в этом вопросе руководство учебного заведения намерено отчислять из "академии" без каких-либо смягчающих обстоятельств.

Многие из студентов и "патриотически" настроенных украинских блогеров, кто узнал о нововведении, приветствовали его. Некоторые имели смелость даже возмутиться таким решением – мол, это мое священное право частной жизни, гарантированное Конституцией, словно забыв, сколько раз Зеленский наложил уже на эту самую Конституцию нечто, мало похожее на вето. Оппоненты ответили таким критикам в духе Зоряна Шкиряка, разъяснившего недовольным киевлянам, что, "повоняете, мол, а потом успокоитесь и разойдетесь".

Наиболее интересна в этой ситуации реакция одного из украинских журналистов, который, в отличие от студентов, взял быка просто за рога.

- А вот если студент идет себе по коридору, бьется ногой об стул или дверь, и говорит: "… твою мать!" - то его сразу отчислят? Как это будет на практике действовать?

И действительно? Можно, конечно, проверить на том самом Геннадии Зубко. Но вряд ли он согласится на такой эксперимент.

Примечательно, конечно, что в окопах, где с той же украинской стороны доминирует и буквально царит русский язык, никто мовные вопросы старается лишний раз не поднимать, чтобы не попадать под горячую руку русскоязычных солдат ВСУ с оружием в руках. А вот в "духовных центрах" глубоко тыла – это совсем другое дело.

Остается только гадать – это уже действительно логический конец или пока еще промежуточный финиш.