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В мире28 января 2023 11:22

В Национальном университете в Киеве запретили говорить на русском даже между собой

Это запрет разделил студентов на робких противников и горячих сторонников новых правил
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Еще при основании этой академии русский язык там был фактически запрещен

Еще при основании этой академии русский язык там был фактически запрещен

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ну наконец-то! Борьба с русским языком дошла до своего логического конца. Или все же промежуточного? На территории Национального университета "Киево-Могилянская академия" отныне полностью запрещено любое общение на русском языке. Об этом заявил член наблюдательного совета академии Геннадий Зубко. Поправка об этом внесена в правила внутреннего распорядка "академии", давшей украинской "науке" множество исследователей украинской же истории в области украино-персидских войн, наводивших ужас на Геродота, и тиранозавров, бывших свидетелями выкапывания Черного моря.

Сам Геннадий Зубко, сообщивший о новшестве с нескрываемой радостью, – это тоже не случайный прохожий с улицы. А бывший депутат Верховной рады от партии Юлии Тимошенко "Батькивщина", который в 2014-м стал первым замглавы Администрации президента Украины, а в правительствах Яценюка и Гройсмана занимал пост вице-премьера. И его карьерный путь доказывает, что вне зависимости от конкретной персоны президента Незалежной, государственная политика Украины, начиная с "революции гидности" не менялась ни на йоту.

Еще при основании этой академии русский язык там был фактически запрещен. То же преподавание разрешалось только на украинской мове и на английском. Но отныне русский язык запрещен не только во время лекций и семинаров, на собраниях и каких-либо мероприятиях, но и даже в межличностном общении студентов на переменах и в перерывах, не говоря уже о просто разговорах в свободное время. И не только для студентов, но и для всех, кто находится на территории этого "национального университета". За нарушение же в этом вопросе руководство учебного заведения намерено отчислять из "академии" без каких-либо смягчающих обстоятельств.

Многие из студентов и "патриотически" настроенных украинских блогеров, кто узнал о нововведении, приветствовали его. Некоторые имели смелость даже возмутиться таким решением – мол, это мое священное право частной жизни, гарантированное Конституцией, словно забыв, сколько раз Зеленский наложил уже на эту самую Конституцию нечто, мало похожее на вето. Оппоненты ответили таким критикам в духе Зоряна Шкиряка, разъяснившего недовольным киевлянам, что, "повоняете, мол, а потом успокоитесь и разойдетесь".

Наиболее интересна в этой ситуации реакция одного из украинских журналистов, который, в отличие от студентов, взял быка просто за рога.

- А вот если студент идет себе по коридору, бьется ногой об стул или дверь, и говорит: "… твою мать!" - то его сразу отчислят? Как это будет на практике действовать?

И действительно? Можно, конечно, проверить на том самом Геннадии Зубко. Но вряд ли он согласится на такой эксперимент.

Примечательно, конечно, что в окопах, где с той же украинской стороны доминирует и буквально царит русский язык, никто мовные вопросы старается лишний раз не поднимать, чтобы не попадать под горячую руку русскоязычных солдат ВСУ с оружием в руках. А вот в "духовных центрах" глубоко тыла – это совсем другое дело.

Остается только гадать – это уже действительно логический конец или пока еще промежуточный финиш.

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