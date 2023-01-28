Раскрыт неожиданный феномен иммунитета: ряд переболевших коронавирусом получат надежную защиту от заражений в будущем

Один из вариантов гена, ранее «обвинённый» в более тяжелом течении заболевания, оказался способен защитить от него в будущем Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Похоже, что часть людей, переболевших ковидом в тяжелой форме, лучше всего защищена от повторных заражений в будущем. Причем, даже при встречах с мутировавшими вариантами коронавируса. Такой вывод можно сделать из нового исследования международной команды ученых. В нее вошли, в том числе, российские специалисты. Причем, как научные сотрудники исследовательских центров - факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, так и врачи московской городской клинической больницы № 15 им. О.М. Филатова. Напомним, последняя считается одним из ведущих госпиталей по ковиду в нашей стране. Здесь в разгар пандемии спасали больных с самыми опасными осложнениями, включая беременных женщин.

- Один из вариантов гена, ранее «обвинённый» в более тяжелом течении заболевания [COVID-19], оказался способен защитить от него в будущем, - описывает удивительный результат научной работы главврач ГКБ № 15 Валерий Вечорко.

Оказалось, что аллель (то есть вариант гена) под названием HLA-A*01:01 не только «вреден», но и полезен. С одной стороны, исследования показали, что его носители имеют генетическую предрасположенность к тяжелому течению COVID-19. В то же время ученых изумили новые данные. «Результаты [последнего] исследования говорят о том, что иммунитет носителей аллеля HLA-A*01:01 оказался более эффективным в «запоминании» COVID-19 независимо от его мутаций», - поясняет Вечорко.

Специалисты предполагают, что такой «сюрприз» может быть связан с так называемым Т-клеточным иммунитетом. Это одно из звеньев иммунной системы наряду с хорошо знакомыми нам антителами. «Индивидуальный генетический статус HLA-I определяет предрасположенность к формированию Т-клеточного иммунитета, эффективного против новых форм вируса», - пишут ученые. Если выражаться проще, то, судя по всему, у тяжело переболевших благодаря особенностям иммунной системы организм способен лучше противостоять коронавирусу в дальнейшем за счет хорошо «обученных» Т-клеток. Причем, надежная защита сохраняется даже против новых вариантов COVID-19. Поскольку «запоминание» происходит на более «глубинном» уровне. Вирусы-мутанты ухищряются уходить от антител, а вот Т-клеточную защиту обмануть не могут (во всяком случае, пока).

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А что на практике?

Пойти в медицинскую лабораторию и запросто сделать анализ на Т-клеточный иммунитет, как на антитела, у вас не получится. Такие тесты пока не вошли в клиническую практику. И не только потому, что они дорогостоящие (как правило, от 15 тыс. руб.). Самое главное, что до сих пор не понятно, как трактовать результаты анализа на Т-клеточный иммунитет. Какой уровень считать «хорошим».

В то же время новое исследование имеет не только фундаментальную ценность. Прикладное значение в том, что открытие естественных механизмов надежной защиты от мутаций коронавируса при определенном генотипе поможет ученым усовершенствовать прививки. Эксперты надеются, что за счет таких данных мы выйдем на путь создания вакцин, которые будут эффективны при любых вариантах COVID-19.