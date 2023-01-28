Участвующий в СВО актер Сослан Фидаров выступил с резким заявлением об Артуре Смольянинове*

Сослан записал новое видеообращение к бывшему приятелю

Сослан Фидаров и Артур Смольянинов* вместе снимались в фильме Федора Бондарчука «9 рота». Их герои-новобранцы отправлялись в Афганистан; у персонажа Фидарова была кличка Пиночет, у персонажа Смольянинова - Лютый. Картина, ставшая огромным хитом в прокате, вышла 17 с лишним лет назад. И вряд ли Фидаров тогда мог представить, что будет относиться к Смольянинову как к врагу.

Напомним, в начале января Смольянинов заявил, что готов участвовать в боевых действиях на стороне Украины. А Фидаров уже давно участвует в СВО - естественно, на стороне России. Смольянинов сказал, что «безо всякого сомнения», стрелял бы в Сослана, а тот вскоре ему ответил: «Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь только потому, что на поле боя тебя никогда не будет».

Сейчас Сослан записал новое видеообращение к бывшему приятелю. В кадре Фидаров на передовой, в руках у него оружие.

- Артур, я тебя сильно буду бить. Я тебя когда и где поймаю, сильно побью. Я тебе даю слово. Здесь (обводя рукой вокруг себя) даже пацаны есть девятнадцатилетние… Какие Артуры, какие Галкины*, какие Панины, вы что?! Мне даже стыдно о них сейчас здесь говорить. Это позор России, и слава Богу, что они уехали, и хоть бы они сюда никогда больше не вернулись. Не приезжайте больше сюда никогда! Это больше не ваша страна, это наша страна. Они и была нашей, а теперь она втройне наша.

*Признаны иностранными агентами