Самый опасный месяц для водителей: эксперты объяснили, когда лучше не садиться за руль

"Подснежники" за несколько месяцев утрачивают навыки вождения, и каждую весну учатся как бы заново. Фото: Михаил ФРОЛОВ

У водителей со стажем есть поверье, что опаснее всего на дорогах ранней весной, когда, едва растает снег, появляются «подснежники». Так на жаргоне мастеров баранки называют водителей, которые зимой за руль не садятся — кому-то машину жалко, кто-то опасается снегопадов и гололеда. За эти несколько месяцев такие автолюбители утрачивают навыки вождения, и каждую весну учатся как бы заново. Поэтому от водителей, ведущих себя неуверенно, лучше держаться подальше, наставляют ветераны.

А на днях страховщики с цифрами и фактами выявили еще одну закономерность — в какой месяц чаще всего машины разбиваются, что называется, в хлам, когда их проще сдать в утиль, чем ремонтировать.

- Зимой доля тотальных повреждений (при которых восстановление автомобиля экономически нецелесообразно) увеличивается, а максимальный рост приходится на январь — в этом месяце число таких повреждений на 26% превышает среднегодовые показатели, - рассказал kp.ru вице-президент по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. - Чаще всего это связано с погодными условиями в зимний период - скользким дорожным покрытием и недостаточной видимостью.

Но почему лидирует именно январь? Тут, очевидно, срабатывает эффект свободной дороги, который отмечает и статистика ГИБДД: доказано, что наиболее тяжелые аварии происходят тогда, когда дороги не загружены и есть возможность разогнаться. В январе же больше всего выходных дней, следовательно, дороги свободнее, чем в другие месяцы. Наверняка, играет роль и праздничная новогодняя расслабленность.

Попутно страховщики выяснили в своем исследовании еще несколько интересных фактов, касающихся аварийности.

- Самые распространенные причины ДТП — это столкновение с другими машинами и повреждение автомобиля посторонними предметами (например, отлетевшим камнем при движении), - сообщили kp.ru в компании «Ренессанс Страхование». - А 90% россиян отмечают, что хотя бы раз в год с ними случаются неприятные происшествия на дороге. С 3% из них - каждую неделю, и еще с 3% - каждый месяц.

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ САМЫЙ ЖУТКИЙ СТРАХ У ВОДИТЕЛЕЙ, %

Пешеходы, перебегающие дорогу в неположенном месте 48

Опасение потерять контроль над автомобилем 36

Боязнь внезапного появления животного 34

Агрессивные водители 34

ЧТО ДЕЛАЮТ ВОДИТЕЛИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ, %

Держат дистанцию 59

Всегда используют поворотники при перестроении 54

Снижают скорость при движении по городу 43

Не отвлекаются на телефон 42

Стараются не провоцировать других 38

Проверяют системы автомобиля перед каждой поездкой 36

Не слушают громкую музыку при движении 20

Источник: СК «Ренессанс Страхование»