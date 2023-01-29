Байден опасается уличных беспорядков в США после очередного убийства темнокожего полицией

Белый дом понял – дело пахнет керосином Фото: REUTERS

Инцидент случился еще 7 января в городе Мемфис, штат Теннесси. Полицейский патруль пытался остановить за опасное вождение 29-летнего афроамериканца Тира Николса. Тот не подчинился требованию стражей порядка. Началась погоня. Нарушителя задержали, вытащили из машины, поколотили от души. Да так, что «Скорая помощь» отвезла задержанного в критическом состоянии в больницу. 10 января Николс скончался. Вскрытие выявило «обширное кровотечение, вызванное жестоким избиением». У него остался 4-летний сын.

Все пятеро офицеров, участвовавших в задержании, избиении нарушителя дорожного движения – из спецподразделения «Скорпион». Его создали осенью 2021 г, чтобы остановить вал преступности в самых криминогенных районах Мемфиса.

Полицейское руководство города начало внутреннее расследование. Офицеров уволили. 26 января их арестовали, предъявили обвинения в убийстве второй степени, нападении и похищении при отягчающих обстоятельствах, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении властью.

10 января Николс скончался Фото: соцсети

Семья покойного наняла знаменитого адвоката-афроамериканца Бенджамина Крампа. Специализирующегося на защите чернокожих, ставших жертвами насилия со стороны американской полиции. Его называют «генеральным прокурором Черной Америки». Крамп заявил, что проблема - в культуре поведения полицейских Мемфиса, которая пронизана расизмом по отношению к афроамериканцам. "Мы должны говорить об этом, пока это не прекратится. Мы не видим таких вещей с нашими белыми братьями и сестрами. Мы не видим роликов, на которых полицейские делали бы с ними все, что пожелают». Второй адвокат семьи, Антонио Романуччи, и вовсе призвал расформировать спецподразделение «Скорпион».

Вечером 27 января полицейское начальство Мемфиса обнародовало видеозаписи с нагрудных камер офицеров, чьи жестокие побои привели к смерти Тира Николса.

И грянул гром!

Белый дом понял – дело пахнет керосином. Поджогами, погромами на улицах американских городов. Как это уже было летом 2020 г. Тогда после задержания белыми полицейскими также скончался в больнице чернокожий рецидивист Джордж Флойд, пытавшийся расплатиться за сигареты фальшивой купюрой. Офицер Дерек Шовин применил к сопротивлявшемуся здоровяку под центнер веса удушающий прием, официально тогда разрешенный: прижал коленом шею Флойда к земле.

По всей Америке пошли протесты против расовой ненависти, беспредела полиции по отношению к темнокожим. Самые массовые в истории США. В них участвовало, по разным оценкам , 15-26 миллионов человек! Инициатором было движение "Black Lives Matter" ("Жизнь чернокожих имеет значение"). Подчас протесты заканчивались поджогами автомашин, зданий, погромами, грабежами магазинов…

Демократы ловко использовали трагический инцидент в предвыборной борьбе за Белый дом. Став вдохновителями, организаторами акции «Белая Америка на коленях перед чернокожими.» Недаром сам кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден разместил в своем Инстаграмме фото, как он стоит на коленях напротив темнокожего мужчины и ребенка. Демократы в Конгрессе также преклонили колени на 8 минут 46 секунд (столько времени полицейский Шовин держал колено на шее Флойда). Байден же лично выразил соболезнования семье покойного рецидивиста. Заявив, что смерть Флойда «оказала большее влияние, чем убийство доктора Мартина Лютера Кинга».

Действительно, демократам смерть Флойда принесла тогда много пользы, значительно пошатнув, по их мнению, позиции Трампа.

И вот теперь подобная трагедия случилась, когда Америкой рулит демократ Байден, преклонявший колени перед темнокожими.

Видео шокирует. На кадрах можно увидеть, как офицеры в течение трех минут жестоко избивают Николса после остановки его автомобиля.

Видно, как двое удерживают Николса, в то время как другие бьют его ногами, постоянно выкрикивая ругательства. По крайней мере, один из полицейских применил дубинку. Затем они волочат его по земле и прислоняют к полицейской машине. Николса держат, обрызгивают перцовым баллончиком и бьют, а он зовет мать.

Президент Байден срочно созвонился с матерью покойного, Роувон Уэллс.

Она уже призвала жителей штата к спокойствию: «Я не хочу, чтобы мы жгли наши города, разоряли улицы, потому что это совсем не то, к чему стремился мой сын.» Отчим Николса Родни Уэллс также заявил журналистам: «Мы не хотим никакого шума. Мы не хотим никаких беспорядков. Мы хотим мирного протеста. Семья удовлетворена тем, как начальник полиции, окружной прокурор ведут расследование».

Видимо, с семьей хорошо поработал знаменитый адвокат Бен Крамп. Он же демократ, как и Байден. (Крамп, кстати, представлял семью Джорджа Флойда на суде и добился, чтобы белый экс-полицейский Дерек Шовин получил 22.5 года лишения свободы).

Сам Байден на пресс-конференции в Белом доме заявил: «Как и многие другие, я был возмущен и глубоко огорчен, увидев ужасающую видеозапись избиения, которое привело к смерти Тира Николса». Президент признался, что «очень обеспокоен» возможностью ответного насилия после появления видео. «Ярость понятна, но насилие совершенно неприемлемо. Пока американцы скорбят, министерство юстиции проводит расследование, а государственные органы продолжают свою работу, я присоединяюсь к семье Тира в их призыве протестовать мирно».

«Я хочу повторить то, что сказала семья погибшего и призвать всех, кто посмотрел видео, к мирным и ненасильственным протестам, - поддержал президента генеральный прокурор США Меррик Гарланд. - Это именно то, на чем настаивает семья, и то, к чему призывает Министерство юстиции».

Потрясен опубликованной видеозаписью и директор ФБР Кристофер Рэй. Он сообщил, что все отделения на местах предупреждены о необходимости сотрудничать с правоохранительными органами штатов «в случае, если ситуация будет выходить из-под контроля».

Да уж, Белый дом стремится снизить градус напряженности и предотвратить массовые беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Тира Николса. Мирные демонстрации прошли уже в Вашингтоне напротив Белого дома, в Атланте, Бостоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Портленде. В Мемфисе, где случилась трагедия, демонстранты заблокировали мост на шоссе № 55. Хозяева торговых, увеселительных заведений здесь на всякий случай заколачивают окна и витрины щитами.

Любопытный факт. В отличие от Флойда, других афроамериканцев, погибших или пострадавших от рук белых копов, все пять офицеров, угробивших Тира Николса - Тадарриус Бин, Деметриус Хейли, Эммитт Мартин III, Десмонд Миллс-младший и Джастин Смит - чернокожие. Так что тема расовой неприязни полицейских Мемфиса никак не катит.

И еще факт для размышлений. Видео избиения Николса полицейское руководство Мемфиса обнародовало по решению властей штата Теннесси. Губернатор штата Уильям Байрон Ли – республиканец.