Виталий Коротич назвал политику США по Украине самоубийством

Виталий Коротич Фото: Александр ГАМОВ

… - Виталий Алексеевич, Дональд Трамп обвинил Джо Байдена - в очередной раз - в некомпетентности. Об этом он сказал в субботу, 28 января, во время выступления на мероприятиях Республиканской партии в Южной Каролине. Вот - цитата: «Своей слабостью и некомпетентностью Джо Байден привел нас на край Третьей мировой войны». Трамп пообещал «вернуть мир через силу», если он победит на президентских выборах в 2024-м.

- Осталось только, чтобы Трампа выдвинули кандидатом от его партии на президентских выборах. Сейчас же там где-то три, самое меньшее, кандидата от его партии спорят.

И губернатор Флориды (Речь о Роне Десантисе. - А.Г.) набирает очки. Так что увидим…

Но, в любом случае, то, что обещает сейчас Трамп, это - обычная система действий людей, которые не могут принимать исполнительных решений.

У Байдена, какой он ни есть, старый, беспомощный или не беспомощный, имеется, во-первых, аппарат, есть система, которая принимает все эти решения. Не сам же Байден этим занимается.

А, во-вторых, Трамп не может сейчас предпринять никаких практических шагов, никакого решения, которое будет действовать.

В этом случае можно вспомнить наши проекты во время перестройки, когда Явлинский и другие его единомышленники собирались за пятьсот дней полностью реформировать всю нашу экономику.

Хотя, в любом случае, мышления у Трампа вполне симпатичное, и это хорошо. Он собирается прекратить все военные действия и, вообще, все безобразия на свете.

- И - обещает сделать это «через силу».

- Это - чисто американский тип мышления, что мы всех заставим, так сказать, жить хорошо. Ну, посмотрим.

А потом - он говорит это не нам, а своим избирателям. Значит, он обращается к американцам, среди которых аргументы о том, что «я закончу боевые действия», будут пользоваться успехом, помогут ему получить голоса. Будем на это надеяться.

- А что же Байден?

- Байден в этом отношении слабее, чем Трамп.

Хотя - то, что говорит Байден, приходится реализовать. У него есть Министерство обороны, масса других возможностей…

Но вариант Третьей мировой войны, который все чаще проскакивает в речах, это, в общем, самоубийство. Посмотрим…

- А ваши американские друзья, вот вы с ними переписываетесь, у них что, как настроение, что они говорят?

- Вы знаете, они в основном, американцы, обеспокоены тем, что хорошо им живётся или плохо, дешевый или дорогой бензин.

А перспектива мировой войны – это нечто, что будет происходить на других территориях. Первые две мировые войны были там же, в старом мире, в Европе. Америка за Вторую мировую войну потеряла меньше 400 тысяч человек. Не сравнимо с нашими миллионами погибших.

Если говорить об этом, то призрак мировой войны ужасен. Но, в то же самое время, американцы не понимают, что это такое. Для них это такое что-то, когда эпидемия ковида пострашнее.

В любом случае, все люди мечтают о том, чтобы можно было жить по-человечески.

Давайте и мы на это же будем надеяться.

- Да, конечно. А когда в партии Трампа определятся с кандидатом?

- Ну, понимаете, я думаю, что - в течение будущего года.

Этот год будет наращивание очков всех кандидатов. Потом - съезд партии, на котором все кандидаты в кандидаты в президенты предъявят свои программы.

Но уже, более или менее, понятно по опросам общественного мнения, кто лучше всех.

Сейчас идет лютая борьба. И все обещают немыслимые какие-то радости.

Вот, скажем, губернатор Флориды - он показывает, чего он достиг в своем штате. Трамп, в принципе, кроме того, что у него нашли какие-то там такие секретные или несекретные бумаги, сейчас ничем похвастаться не может. Поэтому будем ждать.

Байден обречен на то, что он должен принимать действующие решения. Это ужасно для него. Потому что обещать, что США не будет ввязываться в конфликт на Украине, и в то же самое время посылать танки и обещать самолеты, - это совершенно несовместимые вещи. Давайте подождем. Сейчас очень интересный период обещаний. Обещать жениться – не значит еще жениться. Поэтому подождем, чего они наобещают. И будем ожидать того, что реально случится.

- Вы имеете в виду, в будущем году в начале 2024 года, правильно?

- Я думаю, в конце этого года уже все обострится.

- У них же в ноябре 2024-го выборы - правильно?

- Да, да, в первый вторник после первого понедельника.

Там у них длинная, сложная история. Поэтому, думаю, что мы все-таки этого должны дождаться.

И - хватит мозгов у всех понять, что, в принципе, если, не дай Бог, конфликт расширится, а если будут исполняться все обещания, - вон, уже наобещали танков больше трехсот, вот-вот обещают, что пошлют самолеты…

И уже натовские генералы говорят почти в открытую, что идет сражение между НАТО и Россией. А про Украину, в общем, как про поставщика человеческого материала, особенно уже и не вспоминают. Посмотрим. Будем надеяться на лучшее. Очень хочется.

- Взаимно. Нам тоже очень хочется. Спасибо огромное, Виталий Алексеевич.

- Я вас - крепко…