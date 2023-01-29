"Как на похороны": Почему российские знаменитости одеваются во всё черное

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кинопремия "Золотой орел", отгремевшая на днях на Мосфильме, продемонстрировала публике очередную серию "людей в черном". Для ковровой дорожки наши артисты, как один, выбрали наряды темнее ночи: длинные черные платья с накидкой, черные юбки в пол и такие же брюки, наглухо застегнутые черные пиджаки, строгие черные туфли... Лишь пару раз перед камерами белыми пятнами мелькнули выбившиеся из дресс-кода смельчаки, но разбавить общий фон им было не по силам. "Как на похоронах", - констатировали пользователи соцсетей.

Марина Зудина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Так почему наши знаменитости из раза в раз облачаются в "траурные" наряды? Что это - признак высокой моды или скудности фантазии? Об этом сайт KP.RU спросил стилиста Руслана Громова.

Анна Калашникова и Иван Новосельцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сразу хочу отметить, что черный цвет максимально универсален и имеет ряд плюсов. Во-первых, черный действительно стройнит - это не выдумка, а вполне осязаемый эффект, - рассказал Руслан Громов. - Во-вторых, практически любая вещь в черном цвете будет выглядеть уместно и стильно, невзирая на крой и модель изделия. Черная база в гардеробе сочетается практически с любым оттенком и аксессуарами, однако, наши знаменитости зачастую упрощают свои образы, оставляя total black. Ведь для артистов сборы на красную дорожку - целая головная боль, все боятся столкнуться с критикой. А тотальный черный с головы до пят практически лишает злопыхателей возможности высказать негативное мнение. Не зря распространена поговорка: "Не знаешь, что надеть, надевай черное".

Иван Янковский Диана Пожарская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В третьих, принципу "чернее черного" следуют и организаторы светских раутов: если надо, чтобы все прошло чинно-благородно (читай - скучно), на пригласительных непременно указывают "дресс-код - total black".

Стилист Руслан Громов.

- Организаторы заявляют этот дресс-код, чтобы максимально идеализировать общую картинку, - считает стилист. - Так исторически сложилось, ведь многие мировые дизайнеры строили целый концепт бренда под black-эгидой: мол, в черных вещах данного бренда любой человек будет выглядеть на 100%. Неслучайно даже на цветовом круге нет черного: это говорит о том, что он вне конкуренции. Зачастую идеальный look держится на двух китах: черный цвет и крой, приближенный к классическому. Так, маленькое черное платье по сей день на слуху, как и брючный костюм от Ив Сен-Лорана. Это варианты, проверенные временем. Но увы, перед камерой целая вереница подобных классических нарядов смотрится однообразно.

Екатерина Климова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН