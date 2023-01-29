«Политэмигранты» оживились - пошли заказы на развал России

Иноагент Михаил Ходорковский, проживающий в Лондоне, один из авторов статьи с призывами к Западу против Путина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несистемная российская оппозиция не желает утихомириваться. Иноагенты Гарри Каспаров и Михаил Ходорковский, проживающие, соответственно, в Нью-Йорке и Лондоне, поднатужились и сообща соорудили статью с призывами против Путина. Еще один сбежавший либерал, сподвижник Навального экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (он еще и внесен в перечень экстремистов и террористов) призывает Запад как можно скорее пойти с Россией на прямой конфликт, чтобы защитить Украину.

Но украинцам не стоит обольщаться, Украина для всей этой публики лишь удобный предлог, повод. А реальные цели у всех них иные и не менялись с начала 90-х, когда после прихода развала СССР в России к власти пришли "демократы" в сопровождении многочисленных советников с Запада. Которые и принимали реальные решения, озвучиваемые потом демократами отечественного розлива.

А в это время российское общество массово окучивали тысячи западных некоммерческих организаций с головными офисами в зарубежных столицах, сотрудничавшими со своими спецслужбами. По четным дням недели эти конторы "сеяли разумное, доброе, вечное", как они его понимали, а по нечетным выведывали секреты, растили агентуру, проводили психологическую обработку широких масс.

И одна из заслуг начатой Специальной военной операции как раз в том, что вся эта пена, которая плавала поверх общества, создавая иллюзию, что именно она и является его сутью, свалила из страны дружными рядами. А целая плеяда их контактеров-русофобов, в том числе, и из СМИ получила "желтую карточку предупреждения" - статус иноагента. Вся эта публика кинулась в эвакуацию.

Собственно, по ним никто плакать не собирается, но они своей истерической волной накрыли и некоторых обычных граждан, последовавших за своими вчерашними "лидерами мнений". А в результате оказались не просто на перепутье, а стали целью для дальнейшей антироссийской обработки. И даже вербовки. Поиздержавшись в "эмиграции", они используются для "работы" массовкой (как минимум) на "антивоенных" акциях против России.

С одной стороны, все эти Пономаревы и Каспаровы, стали уже пародией на первую волну эмиграции начала прошлого века. Но с другой, их утопические мечтания о развале России с последующим приходом к власти и "люстрациями" не мешают им, выполняя поручения своих хозяев, вовлекать часть подростков в России в акции "гражданского неповиновения". Которые поначалу смотрятся безобидными квестами – там нарисовать граффити, в другом месте разбросать листовки, в третьем залезть на столб и прокричать какой-нибудь лозунг. Главное – не забыть сделать об этом фотоотчет и прислать куратору. Дальше задания становятся все сложнее и материально поощряемыми. И тянут уже на немалый срок в колонии за полноценное уголовное преступление.

А в результате время от времени выходит информация что в том или ином городе сотрудники ФСБ пресекли, задержали того или иного юнца, который заикающимся от страха голосом приносит извинения за то, что не понимал, не ведал, не знал…

И это те, кому повезло. Даже если они получили сроки и судимости. Потому что те, кому не повезло, рано или поздно получают такие задания, которые делают их смертниками. И выход у них остается только в одну калитку. Слава Богу, оперативники ФСБ и прочие правоохранители еще ни разу не дали довести эту "эволюцию гражданского неповиновения", эдакую своеобразную игру в "Синего кита" до логического конца. Ведь судьба этих подростков, ставших разменными пешками в чужой игре, совершенно не волнует тех, кто выписывает им задания, находясь за границей. Равно как и их собственная судьба не волнует их кураторов в иностранных спецслужбах. Их жизни тоже с легкостью разменяют на повод для попытки поднять бунт.