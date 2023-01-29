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Политика29 января 2023 14:41

На Украине допрыгались: в Киев прибыли ревизоры из США

Но было бы преувеличением сказать, что для команды Зеленского наступил момент истины
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США не допустят нецелевого использования помощи США на Украине.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США не допустят нецелевого использования помощи США на Украине.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине, похоже, допрыгались с протянутой рукой. Или же это республиканцы, став большинством в Палате представителей Конгресса США, начали выполнять свои обещания взять под контроль американскую военную и иную помощь Украине.

26-го января, выступая в Конгрессе, "крестная бабушка" украинского Майдана замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила: "Администрация и дальше сосредоточена на том, чтобы не допустить нецелевого использования помощи или оружия. Мы сотрудничаем со Всемирным банком, с Deloitte и с группой правительственных аудиторов США, которые находятся в Киеве на этой неделе". А на следующий день посол Вашингтона в Киеве Бриджет Бринк сообщила, что в столицу Украины уже прибыла группа инспекторов сразу от трех ведомств - Госдепартамента, Пентагона и государственного агентства USAID. Причем, в Киев пожаловали не какие-то шестерки, а чиновники самого высшего разряда – генеральные инспекторы. О сроках пребывания высокой инспекции ревизоров не сообщается, но полномочия у них самые-пресамые. И именно от того, что они доложат в Вашингтоне, будет зависеть поведение республиканцев в Конгрессе далее по украинскому вопросу.

При этом, на сайтах всех трех инспекций появились однотипные объявления, приглашающие граждан Украины сообщать по указанным ниже телефонам любую полезную информацию.

- Советуем конфиденциально сообщать о любой подозрительной деятельности, связанной с программами или операциями Министерства обороны США, Государственного департамента США (включая Агентство США по глобальным медиа) и Агентство США по международному развитию, на соответствующую горячую линию, говорится в каждом объявлении, выполненном аж на двух языках – на английском и на украинской мове. Наверное, украинцев должно особенно согреть то обстоятельство, что на русском языке эти объявления не были исполнены.

Почему американцы так прямолинейно подошли к решению это проблематики, это, безусловно, тот еще вопрос. То ли они действительно надеются на добропорядочность и законопослушность украинцев, то ли действительно не хотят копать слишком глубоко эту навозную кучу. Но одно маленькое слово могло бы в корне изменить ситуацию с их расследованием. И это слово "вознаграждение". А если еще определить его конкретный объем, например, "5% от украденного или нецелевого расходования", то американским инспекторам пришлось бы еще дополнительный штат сотрудников нанимать на месте для добросовестной отработки "сигналов с мест".

Хотя, не исключено, что американцы сочли достаточным стимулом наличие определенных черт украинского национального характера в области взаимоотношений с соседями. Но в любом случае, информация, которую накопают американские ревизоры, будет доведена до широкой публики очень дозировано и очень не сразу. Американцы в любом случае не будут публично сечь Зеленского на конюшне, потому что тем самым они высекут и себя.

Так что Зеленский, по крайней мере, пока может спокойно передохнуть.

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