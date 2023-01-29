На Украине допрыгались: в Киев прибыли ревизоры из США

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США не допустят нецелевого использования помощи США на Украине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине, похоже, допрыгались с протянутой рукой. Или же это республиканцы, став большинством в Палате представителей Конгресса США, начали выполнять свои обещания взять под контроль американскую военную и иную помощь Украине.

26-го января, выступая в Конгрессе, "крестная бабушка" украинского Майдана замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила: "Администрация и дальше сосредоточена на том, чтобы не допустить нецелевого использования помощи или оружия. Мы сотрудничаем со Всемирным банком, с Deloitte и с группой правительственных аудиторов США, которые находятся в Киеве на этой неделе". А на следующий день посол Вашингтона в Киеве Бриджет Бринк сообщила, что в столицу Украины уже прибыла группа инспекторов сразу от трех ведомств - Госдепартамента, Пентагона и государственного агентства USAID. Причем, в Киев пожаловали не какие-то шестерки, а чиновники самого высшего разряда – генеральные инспекторы. О сроках пребывания высокой инспекции ревизоров не сообщается, но полномочия у них самые-пресамые. И именно от того, что они доложат в Вашингтоне, будет зависеть поведение республиканцев в Конгрессе далее по украинскому вопросу.

При этом, на сайтах всех трех инспекций появились однотипные объявления, приглашающие граждан Украины сообщать по указанным ниже телефонам любую полезную информацию.

- Советуем конфиденциально сообщать о любой подозрительной деятельности, связанной с программами или операциями Министерства обороны США, Государственного департамента США (включая Агентство США по глобальным медиа) и Агентство США по международному развитию, на соответствующую горячую линию, говорится в каждом объявлении, выполненном аж на двух языках – на английском и на украинской мове. Наверное, украинцев должно особенно согреть то обстоятельство, что на русском языке эти объявления не были исполнены.

Почему американцы так прямолинейно подошли к решению это проблематики, это, безусловно, тот еще вопрос. То ли они действительно надеются на добропорядочность и законопослушность украинцев, то ли действительно не хотят копать слишком глубоко эту навозную кучу. Но одно маленькое слово могло бы в корне изменить ситуацию с их расследованием. И это слово "вознаграждение". А если еще определить его конкретный объем, например, "5% от украденного или нецелевого расходования", то американским инспекторам пришлось бы еще дополнительный штат сотрудников нанимать на месте для добросовестной отработки "сигналов с мест".

Хотя, не исключено, что американцы сочли достаточным стимулом наличие определенных черт украинского национального характера в области взаимоотношений с соседями. Но в любом случае, информация, которую накопают американские ревизоры, будет доведена до широкой публики очень дозировано и очень не сразу. Американцы в любом случае не будут публично сечь Зеленского на конюшне, потому что тем самым они высекут и себя.

Так что Зеленский, по крайней мере, пока может спокойно передохнуть.