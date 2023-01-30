К Якину - в Ялту, за Милославским - в Ростов: Как сейчас выглядят места из легендарных комедий Леонида Гайдая

Актеры Нина Маслова, Юрий Яковлев, Леонид Куравлев и режиссер Леонид Гайдай на съемках фильма "Иван Васильевич меняет профессию" в палатах Ростовского кремля Фото: ТАСС

«Кавказскую пленницу...» (1967) в основном снимали в Крыму. Много гайдаевских экскурсий проходит на улице 15 Апреля в Алуште (дата освобождения города от гитлеровских войск).

Отдел ЗАГС у режиссера превратился в милицию, дачу товарища Саахова (Владимир Этуш) сыграл фасад обычного жилого дома № 15, в переулках затерялась лестница, по которой Нина (Наталья Варлей) шла к дяде Джабраилу (Фрунзик Мкртчян). Рядом открыли мини-отель «Кавказская пленница». Экскурсия по местам картины для небольшой группы стоит около 4000 рублей.

Дача товарища Саахова на улице 15 Апреля в Алуште. Фото: кадр из фильма/«Яндекс Карты»

На соседней улице Перекопской - гостиница, куда заезжает Шурик (Александр Демьяненко). Во время съемок - это лагерь «Юность», а ныне отель четыре звезды. Никаких тематических номеров и даже упоминаний о «Кавказской пленнице» нет.

В селе Лучистое близ Алушты начали делать «Гайдай-парк». Поставили пивную бочку, около которой картонные Трус, Балбес и Бывалый потягивают пенное. Разбили сквер, фотозоны, сделали кафе. А еще музей авто- и мото-техники. Есть «пылесос с баранкой» и «инвалидка» из «Операции «Ы»...». Все это частные инициативы местного бизнеса.

Это отдел ЗАГС на улице 15 Апреля. У Гайдая он «сыграл» милицию. Фото: кадр из фильма/«Яндекс Карты»

Больше всего пересудов вокруг камня Варлей, на котором актриса голосом Аиды Ведищевой пела про медведей и земную ось. Стоит он в урочище Демерджи - местечко в крымских горах. До того как Крым вернулся в РФ, ушлые коммерсы обнесли булыжник забором и демонстрировали его туристам за 100 рублей. Сейчас дельцов разогнали.

В селе Лучистое близ Алушты начали делать «Гайдай-парк». Фото: кадр из фильма/Александра Тимощенко

- Говорят, камень ненастоящий! - спорят краеведы.

Есть «расследования», который указывают, что истинный камень Варлей - в 50 метрах от самозванца. Но к нему не подступиться - зарос шиповником. Кстати, тут же растет дерево Никулина: с него Балбес кидался в Шурика орехами. Ботаники говорят, что возраст растения примерно 400 - 600 лет.

Камень Варлей. Фото: кадр из фильма/Александра Тимощенко

ПУГОВКИНА УСАДИЛИ НА НАБЕРЕЖНОЙ

Старую Москву в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) перенесли в Ростов Великий Ярославской области. Здешний белоснежный кремль возвели во второй половине XVII века.

Разница между кадром из «Ивана Васильевича...» и современным фото Ростовского кремля только в наличии стрельцов и посадского люда. Но вы их можете вполне заменить. Фото: Shutterstock и Кадр из фильма

Помните погоню за «демонами» по крепостным стенам? Они кажутся высоченными! Когда Бунша (Юрий Яковлев) и Жорж Милославский (Леонид Куравлев) обманывают прыжком стражников, те летят в пропасть… А на деле прыгают на маты с высоты около 2,5 метра. Сейчас турфирмы организуют квест по мотивам фильма: раздают гостям аутентичные костюмы и снимают про их приключения свое кино. Довершить все можно царским пиром. Стоит около 20 000 рублей в зависимости от насыщенности программы.

Кремль московский сыграл ростовский. Высота этой стены на самом деле 2,5 метра Фото: кадр из фильма

Многоэтажка, куда телепортируется царь, - Новокузнецкая, 13, стр. 1, в Москве. Ее прозвали «пьяным» домом или «парусом» - за извилистые фасады. В самом доме снимать невозможно: тесные квартиры, узкие лестничные клетки. Поэтому все отстроили (даже площадки с лифтом) в павильонах «Мосфильма».

Дом на Новокузнецкой снялся только фасадом. Квартиры и лестницы в подъездах очень тесные Фото: кадр из фильма

Никаких памятных табличек на здании нет. В интернете жильцы признаются в любви к родной многоэтажке, но единогласно замечают: планировки и подъезды жутко неудобные. Сегодня маленькая двушка в 45 квадратов с ремонтом стоит 25 млн рублей.

Типичное объявление о продаже квартиры в этом доме

Когда Грозный выходит на балкон полюбоваться городом (и в прочих эпизодах - катание Якина с новой пассией, карета скорой, которая едет забрать царя), режиссер пытается убедить нас: дом стоит у Нового Арбата - тогда проспект Калинина. В те годы улица заканчивала формироваться. Видно только построенные дома-книжки.

Якин (Пуговкин) на набережной Ялты. Фото: кадр из фильма/«Яндекс Карты»

Эпизод, где Зиночка (Наталья Селезнева) исполняет перед Якиным (Михаил Пуговкин) «С любовью встретиться», снимали на набережной Ялты. Пуговкин с 1991 по 2000 год жил тут же и даже был почетным гражданином. В 2016 году на набережной открыли памятник актеру в образе Якина в вальяжной позе.

ПРОФЕССОР - ЛОПУХ, НО АУДИТОРИЯ ЦЕЛА

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965) снималась в Москве, Ленинграде, Ялте и Одессе.

От домов в Ленинграде, которые выбрали для ограбления склада, почти ничего не сохранилось - лишь пара типичных питерских фасадов.

Новелла «Напарник» снималась рядом со строящимися домамами на улице Седова в московском Свиблове (фото слева внизу) и в одесском районе Черемушки справа внизу). Фото: кадр из фильма/«Яндекс Карты»/«Google Карты»

В Москве стройка молодого района Свиблово стала местом действия новеллы «Напарник». Тогда возводили дома на улице Седова. Некоторые из них будут сносить по реновации.

Политех, в котором учатся герои, - Институт элементоорганических соединений им. Несмеянова на улице Вавилова в Гагаринском районе. А аудитория, где Дуб (Виктор Павлов) сдает экзамен, находится в Московском энергетическом институте в Лефортове. Аудитория Б-200 цела: в ней стоит та же доска и демонстрационные щитки, на фоне которых сидел профессор-лопух (Владимир Раутбарт).

Аудитория Б-200 в Московском энергетическом институте в Москве Фото: кадр из фильма

Стройка одесского района Новые Черемушки (да, тогда свои Черемушки имелись в каждом советском городе) тоже попала в кадр. Там же находится квартиры Лиды (Наталья Селезнева) из «Наваждения».

ЧТО ЕЩЕ

Гешу и Горбунковых теперь можно потрогать руками

«Бриллиантовая рука» (1969)

Андрей Миронов идет по воде аки посуху. Бронзовому Геше все же понадобился небольшой постамент. Фото: wikimapia.org и Кадр из фильма

Стамбул - это район Старого города в Баку. Сейчас там открыли кафе «Черт побери!» - кодовая фраза контрабандистов. Внутри - фотографии сцен фильма, манекены Никулина, Миронова, Каневского и Шпигеля.

Горбунковы и Козодоев с Леликом за морским портом Сочи. Фото: «Яндекс Карты»

В Сочи у Морского порта бронзовеет памятник чете Горбунковых, а поодаль - Геша Козодоев и Лелик. Рядом ресторан «Плакучая ива» (средний чек 2500 руб.), но не тот самый, а стилизованный. Тот самый отснят в павильонах «Мосфильма». Еще один Геша стоит в районе Суджукской косы Новороссийска: знаменитый эпизод, когда герой ступает по водной глади.

«12 стульев» (1971)

В Пятигорске можно заказать экскурсию по следам Бендера и Кисы. У озера Провал (карстово-тектонический колодец в горах) стоит памятник Бендеру (Арчил Гомиашвили), а у парка «Цветник» - Кисе (Сергей Филиппов). Еще один предводитель дворянства сидит у городского бара «12 стульев».

Озеро Провал в Пятигорске Фото: Андрей АБРАМОВ

В Рыбинске Ярославской области снимали уездный Старгород. Сейчас Рыбинск во всех туристических топах. Магазины в центре венчают вывески с «ерями» и «ятями», как в фильме Гайдая. На бульваре вдоль Волги красуются бронзовые великий комбинатор и беспризорник.

«На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992)

Последняя лента снималась в Крыму, Москве и США. Власти Штатов неохотно шли на контакт. Например, на Брайтон-бич в Нью-Йорке (район именуют «русским кварталом») пришлось работать с ручной камерой. Зато в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, миллиардер Дональд Трамп выделил свое казино «Тадж-Махал». Заведение даже закрыли на три дня. В финальных титрах «г-на Дональда Трампа» отметили благодарностью. К слову, казино он после продал.

Это казино в Атлантик-Сити сейчас называется Hard Rock. Ранее принадлежало Трампу. Тут снимали «На Дерибасовской хорошая погода…». Фото: «Google Карты»

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