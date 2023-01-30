"Нас ждет новый миропорядок": Виктор Бут озвучил свой прогноз спецоперации и рассказал об истинном положении Украины

Виктор Бут рассказал, к чему приведет поставка западных танков Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский бизнесмен провел 14 лет в тюрьме США. Запад строил из его фигуры образ оружейного барона № 1, снимал про него фильмы с Николасом Кейджем и написал сотни материалов в СМИ. За эти годы Виктор сумел понять мышление американской системы и ее инструменты. Смог ли он уже адаптироваться к жизни после тюрьмы, почему Запад именно сейчас решил поставить танки Украине и что нас ждет дальше, об этом KP.RU спросила у Виктора Бута.

«МНЕ ПРИСЫЛАЮТ ПИСЬМА ИЗ США»

- Больше месяца прошло с момента вашего возвращения. Удалось освоиться?

- Чувствую себя дома и вполне комфортно. Я уже освоился со всеми достижениями цивилизации, ко многому уже привык.

Виктор Бут делал в тюрьме вырезки из "КП"

- Вы планируете провести выставку вещей, которые получили из тюрьмы в США...

- Это выставка рисунков и картин, которые я написал за последние 10 лет заключения. Это графика в различных стилях. Экспозиция будет проходить в выставочном зале «Мосфильма» примерно в начале марта.

- Ведете ли вы переписку с кем-то, с кем познакомились в США?

- Переписываюсь с приятелями, с которыми мы были соседями в тюрьме. Они меня поддерживают, и я стараюсь им отвечать тем же.

«МЫ РАЗБИЛИ ВСЕ ТАНКИ УКРАИНЫ»

- США и Германия объявили о том, что начнут поставлять танки Украине. Как считаете, повлияют ли они на ход боевых действий?

- Могут. Потому что теперь это фактически не просто прокси-война, НАТО все более и более втягивается в конфликт. За танками, видимо, последуют самолеты. ПВО они уже фактически предоставляют Украине. Эскалация перейдет на новый уровень. Спросите экспертов: если собрать кулак в 200 - 300 танков, можно организовать прорыв. У нас линия соприкосновения почти тысяча километров. Можно собрать танки и добиться локального успеха. На сам результат спецоперации это вряд ли повлияет, но сложностей добавит. Я думаю, что наши военные примут необходимые меры.

Бут представит свои снимки

- Почему именно сейчас Запад решил пойти на такой шаг?

- Потому что мы выбили все танки советского производства, которые они собирали со всего мира. США заставляли другие страны это вооружение передавать Украине, обещая взамен поставить что-то свое. Уничтоженных бронемашин и танков там уже почти 8 тысяч единиц. Одних только самолетов мы перебили в два раза больше того, что было у Украины до начала спецоперации.

- На ваш взгляд, почему мы не можем разбить эту логистику поставок вооружения на Украину?

- Во-первых, у нас не война, а спецоперация с очень четкими задачами. Если не ставилось задачи разрушить все мосты и туннели с самого начала, то они и не разрушены. Когда задача будет ставиться, армия ее выполнит. Не исключаю, что что-то может измениться. Запад открыто говорит, что Минские соглашения были предлогом, чтобы подготовить украинскую армию, и что они сделают все, чтобы Россия проиграла. Не исключаю, что привлекут страны НАТО, чтобы те вступили в боевые действия вне натовской коалиции.

- Это вряд ли возможно.

- Многим очень понравилась экономическая модель, когда в Украину вкачали миллиарды долларов за последний год. Все зарплаты оплачиваются Западом, социальная сфера финансируется Западом. Верхушка Украины очень неплохо себя чувствует. Прибалтика смотрит и облизывается. Торговля антироссийскими настроениями становится привлекательным бизнесом. Да и внимание всего мира. Зеленский не просто просит, он уже приказывает.

Бут рисовал во время заключения

«БУДЕТ НОВОЕ МИРОУСТРОЙСТВО С БРИКС»

- Мы с Западом, как два истребителя - несемся друг на друга. Что нужно сделать, чтобы они свернули первыми?

- Два истребителя уничтожают друг друга на расстоянии. Столкновение вряд ли будет, скорее сейчас замедленная съемка двух несущихся навстречу локомотивов. Мы остановить его не можем, потому что наше дело правое и враг будет разбит. А с их стороны есть реваншизм, нацизм открыто поднимает свою голову в Европе, они почти легализовали Бандеру. Мы опять будем иметь дело с возрождающимся неонацизмом. Этот реваншизм будет использован Америкой, чтобы обескровить Европу, убить экономический потенциал, разрушить возможности для установления экономических отношений между Россией и Германией.

- Говорят, что спецоперация - это не только поле боя, но борьба разных философий: нашего и западного мира.

- Это борьба разных цивилизаций. Наша близка и имеет тесные связи с европейской цивилизацией, но у нас разные системы ценностей. И в этом как раз и видится столкновение. Но нам не надо себя ни с кем ассоциировать, Россия - свой «континент» в историческом, культурном и географическом смысле. Надо перестать беспокоиться о них и жить своей жизнью.

- Есть ли западные ценности, которые для нас полезны?

- Многие схожи. Наша культура формировалась в тесном взаимодействии с европейской. Есть сферы, где взаимопроникновение очень полезно, это нам надо продолжать. Надо делать различие между народами Европы, с которыми Россию многое связывало, и с теми, кто ими сейчас руководит. Не факт, что лидеры выражают мнение всего населения. Нельзя просто так отождествлять американский народ с администрацией США. Будет многополярный мир, который станет строиться совместно со странами БРИКС. Евразия будет иметь важное положение в этом мироустройстве.

Бут рисовал все время заключения

- Вы хорошо разбираетесь в самолетах. Что нам не хватает для того, чтобы создавать и массово выпускать самолеты?

- У нас уже есть хороший самолет МС 21, он может достойно конкурировать с Airbus и Boeing. В 90 е годы шло разрушение нашей авиационной промышленности, приватизация привела к хаосу и потере компетенции. Сейчас главная проблема - нехватка квалифицированных молодых кадров. Но у нас есть возможность перезапустить выпуск уже опробованных моделей - Ту-204 и Ту 214, Ил-96. Нужна глубокая модернизация. А МС-21 очень удачный самолет, дай бог, чтобы его массовый выпуск начался в следующем году. Проблема в том, что у нас дорогие кредиты. А авиация - сложный бизнес, там нужны хорошие условия на длинные сроки.

Выставка пройдет в Москве

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