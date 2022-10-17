Стала известна позиция стран, воздержавшихся от голосования по вопросу референдумов на освобожденных украинских территориях

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Порядка 50 стран, принимавших участие в Генассамблее Организации Объединенных Наций, решили не поддерживать антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

– В общей сложности где-то 50 делегаций так или иначе выразили свое негативное отношение к этому проекту и решили с ним себя не ассоциировать. Либо они воздержались, либо они не голосовали, то есть попросту не нажимали кнопку никакую, либо проголосовали против, – рассказал заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат отметил, что перечень стран, поддерживающих Россию, гораздо шире тех, которые открыто выразили свое несогласие с резолюцией. Напомним, против резолюции помимо РФ нашли силы проголосовать делегации Белоруссии, Никарагуа, Сирии и КНДР.

По словам Полянского, страны Запада оказали на лидеров различных государств беспрецедентное давление, чтобы добиться запланированного результата на голосовании. Некоторым лично звонил президент США Джо Байден, другие же стали жертвами политического и экономического шантажа, который глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал «дипломатическим террором».